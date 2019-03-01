Andressa Teixeira diz que homens e mulheres têm preferido mais adereços e roupas leves Crédito: Caíque Verli

A sexta-feira (01) pré-carnaval é dia de correria para quem deixou para comprar os adereços e fantasias de última hora.

As lojas temáticas já amanheceram com bastante movimentação logo depois que abriram pela manhã. Em algumas delas, o estoque já estava bem vazio.

E nessa reta final, segundo o dono de um desses estabelecimentos comerciais, Carlos Serafim, as fantasias infantis foram as mais procuradas, já que muitas escolas organizaram festas para as crianças nesta semana antes do carnaval.

Your browser does not support the audio element. Foliões movimentam lojas de fantasias às vésperas do carnaval

"É baianinha, é palhacinha, é piratinha, kits de coelhinha, de gatinha e sapatilha. Nesses três últimos dias, é o que mais está sendo procurado".

Elis Regina é mãe de um menino de 4 anos e procurou bastante pelas lojas a fantasia que agradasse o pequeno, mas não encontrou.

"Ele quer uma fantasia do Aquaman para a festinha da escola. Já fui em duas lojas, mas não encontrei. Só acho na internet, mas agora não dá mais tempo".

Quem também tirou parte da manhã desta sexta-feira (01) para correr atrás de fantasia para os filhos foi Diocássia Silva das Neves, podóloga e mãe de três crianças.

"O mais novo tem três anos e seis meses e quer do Homem de Ferro, a menininha de 7 anos queria da Mulher Maravilha. A mais velha já tem a dela e não vou precisar comprar".

Já para os adultos, a gerente de uma loja de fantasia, Andressa Teixeira, diz que homens e mulheres têm preferido mais adereços e roupas leves para aguentar o calor.

"Para as meninas desde o ano passado e neste ano também, está saindo muita sereia, arcos de sereia que a gente monta aqui na hora e heroínas. Há também procura por máscaras, inspiradas no seriado 'La Casa de Papel' (série da Netflix)".