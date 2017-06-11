Fogos de artifício podem gerar acidentes, alerta CRM

Bandeiras, fogueira, comidas típicas e correio do amor. A festa junina é uma dos mais charmosas e esperadas do ano, mas muito perigosa. Se tiver fogos de artifício, então, o cuidado deve ser redobrado.

Um levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM) apontou que acidentes com fogos de artifício causaram mais de 4,5 mil internações no Brasil entre 2008 e 2016, com quase 200 mortes. O Espírito Santo ocupa o 10º lugar no ranking dos estados com maior número de internação, com 63 pessoas internadas nesse período.

Segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo Carlos MagnoPretti Dalapicola, as principais consequências desses acidentes são queimaduras, cortes, dedos amputados, surdez e perda de visão. Ele pede atenção para quem faz o manuseio dos fogos artifícios nas festas juninas.

“Se oriente na lojas que vendem isso sobre os cuidados. Direcionar para o alto, ter sempre um intervalo, um espaço entre a mão e o rojão que vai soltar. São cuidados que quem vende orienta”, diz.

O médico faz um alerta especial para os pais. Das quase 200 mortes registradas no Brasil nos últimos 20 anos, 35 foram na faixa etária entre 0 e 14 anos.

“Em relação às crianças, a gente orienta aos pais para não deixar que elas soltem esse tipo de fogo de artifício. É perigoso. Para o adulto é perigoso. Ainda mais para uma criança. Repito: criança nunca pode soltar fogos de artifício. Essas biribinhas de jogar no chão, não tem problema, mas mesmo essa bombinha comum, se soltar perto da vista de alguém, pode levar a cegueira”, completa.

A doméstica Helena Santana contou que já viu uma uma criança perder os dedos ao estourar fogos. Por isso, a orientação que ela sempre deu aos filhos e netos é ficar longe dos explosivos.

“É muito bonito, mas é muito perigoso. Vi um acidente com uma criança que perdeu os 4 dedos da mão por causa de fogos. Quando saio para ir em festa junina, sempre aviso: fica bem longe. Porque você curte a festa com tranquilidade e sabe que está seguro”, comenta.