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FESTAS JUNINAS

Fogos de artifício podem gerar acidentes, alerta CRM

Um levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM) apontou que acidentes com fogos de artifício causaram mais de 4,5 mil internações no Brasil entre 2008 e 2016

Publicado em 11 de Junho de 2017 às 11:36

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

11 jun 2017 às 11:36
Bandeiras, fogueira, comidas típicas e correio do amor. A festa junina é uma dos mais charmosas e esperadas do ano, mas muito perigosa. Se tiver fogos de artifício, então, o cuidado deve ser redobrado.
Um levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM) apontou que acidentes com fogos de artifício causaram mais de 4,5 mil internações no Brasil entre 2008 e 2016, com quase 200 mortes. O Espírito Santo ocupa o 10º lugar no ranking dos estados com maior número de internação, com 63 pessoas internadas nesse período.
Segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo Carlos MagnoPretti Dalapicola, as principais consequências desses acidentes são queimaduras, cortes, dedos amputados, surdez e perda de visão. Ele pede atenção para quem faz o manuseio dos fogos artifícios nas festas juninas.
“Se oriente na lojas que vendem isso sobre os cuidados. Direcionar para o alto, ter sempre um intervalo, um espaço entre a mão e o rojão que vai soltar. São cuidados que quem vende orienta”, diz.
O médico faz um alerta especial para os pais. Das quase 200 mortes registradas no Brasil nos últimos 20 anos, 35 foram na faixa etária entre 0 e 14 anos.
“Em relação às crianças, a gente orienta aos pais para não deixar que elas soltem esse tipo de fogo de artifício. É perigoso. Para o adulto é perigoso. Ainda mais para uma criança. Repito: criança nunca pode soltar fogos de artifício. Essas biribinhas de jogar no chão, não tem problema, mas mesmo essa bombinha comum, se soltar perto da vista de alguém, pode levar a cegueira”, completa.
A doméstica Helena Santana contou que já viu uma uma criança perder os dedos ao estourar fogos. Por isso, a orientação que ela sempre deu aos filhos e netos é ficar longe dos explosivos.
“É muito bonito, mas é muito perigoso. Vi um acidente com uma criança que perdeu os 4 dedos da mão por causa de fogos. Quando saio para ir em festa junina, sempre aviso: fica bem longe. Porque você curte a festa com tranquilidade e sabe que está seguro”, comenta.
Só em Vila Velha, neste fim de semana, mais de 10 festas juninas estavam programadas. Em caso de acidente, as pessoas devem procurar o serviço de saúde mais próximo, para atendimento médico adequado.

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