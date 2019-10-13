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Em Vitória

Fogo em área de mansão chama atenção na Praia do Canto

O Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio no imóvel inabitado, que é antiga sede da Blokos Engenharia

Publicado em 13 de Outubro de 2019 às 13:53

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

13 out 2019 às 13:53
Fogo foi registrado em quintal de mansão abandonada na Praia do Canto Crédito: Andre Bertollo
Uma grande quantidade de fumaça por causa de fogo na área de uma mansão chamou a atenção de moradores da Praia do Canto, em Vitória, na manhã deste sábado (12). No casarão, avaliado em R$ 5 milhões, funcionava a antiga sede da Blokos Engenharia.
Fogo em área de mansão chama a atenção na Praia do Canto
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio no imóvel inabitado, na Praia do Canto.
Os militares chegaram ao local e constataram que uma pilha de lixo estava pegando fogo. As chamas, segundo o Corpo de Bombeiros, foram rapidamente combatidas. Não havia ninguém no local.
Em julho, após reclamação da Associação de Moradores da Praia do Canto, a antiga sede, de dois andares, foi lacrada. O local estava abandonado e ocupado por moradores de rua.
Apesar de o imóvel estar lacrado, a reportagem de A Gazeta esteve no local e constatou que os tapumes usados para lacrar a mansão estavam forçados e com uma abertura no meio.

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