Fogo destrói postos elevados de salva-vidas em Camburi e na Curva da Jurema

O segundo, dos quatro postos elevados dos guarda-vidas existentes nas praias de Vitória, foi incendiado na madrugada desta segunda-feira (25). São nesses postos que os guarda-vidas se protegem do sol e ficam em posição privilegiada para visualizar o mar e os banhistas na capital. Com o incêndio, a cobertura do módulo, que era de palha, foi toda perdida, e a estrutura de madeira foi comprometida.

Your browser does not support the audio element. Fogo destrói postos elevados de salva-vidas em Camburi e na Curva do Jurem

O módulo incendiado na última noite fica localizado na Praia de Camburi, na altura do bairro Jardim da Penha, mas uma outra estrutura como esta também foi incendiada na praia da Curva da Jurema, há poucos meses. Os postos elevados para os guarda-vidas foram instalados pela prefeitura de Vitória nesse verão.

Segundo o guarda-vidas João Carlos Rodrigues, que atua neste ponto da praia, a polícia chegou ao local logo após o início do fogo, mas não conseguiu encontrar os autores. Ele acredita que tenha ocorrido uma disputa pelo posto por moradores de rua.

“Além de eles estarem expostos e abertos, qualquer um pode subir, os moradores de rua e as pessoas que usam drogas dormem, usam drogas no posto, fazem baderna. Já encontramos lata furada para uso de crack, disputa de quem quer dormir. Às vezes quando chegamos de manhã para trabalhar temos que pedir para eles saírem, e à noite eles tomam conta, vira uma baderna geral”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Rodrigues frisou que os postos foram uma conquista para a categoria, mas ainda não são as estruturas ideais. Para ele, o que seria mais adequado seria a construção de módulos de alvenaria, que pudessem ser trancados. O guarda-vida contou que inclusive já um projeto idealizado pelo Corpo de Bombeiros.

“É muito triste, é desumano, é feio para Vitória. Tudo bem que a Guarda Municipal é 24 horas, mas o efetivo ainda é pouco, ainda tem os moradores de rua, que tem o direito de ir e vir, então é uma situação muito delicada”, contou.