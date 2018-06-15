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Incêndio

Fogo começou nos fundos de loja no Centro de Vitória, diz Bombeiros

Uma perícia do Corpo de Bombeiros foi realizada no local na manhã desta sexta-feira (15), mas causa ainda é desconhecida

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 13:01

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

15 jun 2018 às 13:01
Loja no Centro de Vitória fica completamente destruída após incêndio Crédito: Ricardo Medeiros
A causa do incêndio que destruiu uma loja de eletrodomésticos no Centro de Vitória, na noite desta quinta-feira (15), ainda é desconhecida. Uma perícia do Corpo de Bombeiros foi realizada no local, na manhã desta sexta-feira (16), e a previsão é para que o resultado seja revelado em até 20 dias. De acordo com o major Márcio Machado, perito responsável pela avaliação no local, o incêndio começou na parte dos fundos da loja.
“A gente identificou a origem do incêndio no fundo da loja, só que o local ficou muito destruído. O material presente naquela área da loja ficou muito destruído, impossibilitando a gente identificar algum vestígio do que poderia ter causado o incêndio naquela região”, explicou o major do Corpo de Bombeiros.
Bombeiros realizam perícia em loja que pegou fogo em Vitória
A loja ficou com dezenas de equipamentos totalmente queimados. Vários aparelhos de TV ficaram derretidos e grudados na parede - uma cena que chamou a atenção de muitos curiosos que paravam em frente ao local. Uma parte do teto que ficava sobre o estoque de produtos desabou durante o incêndio.
Defesa Civil
Equipes da Defesa Civil também estiveram no local para avaliar a condição estrutural da loja e dos imóveis que ficam no entorno. De acordo com Jonathan Jantorno, coordenador municipal de Defesa Civil, nenhum outro imóvel ao redor da loja que pegou fogo precisou ser isolado ou corre risco de desabamento.
Em relação à loja incendiada, a previsão é para que, ainda nesta sexta-feira, os proprietários recebam orientações da Defesa Civil sobre como deve ser feita a limpeza do local e a retirada dos materiais que foram danificados.
O motorista José Roberto Soares trabalhava fazendo estregas para a loja e lamentou quando viu que o local que frequentava constantemente estava destruído.
"É um arraso um negócio desse. Muito triste. Muito triste mesmo. As divisórias desmancharam tudo. Tem a amizade que a gente tem com todo mundo: vendedores, gerentes. Fica ruim para todo mundo. É triste ver um negócio desse", afirmou o motorista.
O gerente da loja foi ao local do incêndio na manhã desta sexta-feira, mas não quis gravar entrevistas e afirmou que ainda não tinha estimativa do tamanho do prejuízo. A loja tinha aproximadamente 15 funcionários.

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