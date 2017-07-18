A missionária Mikaele Freitas reclama do preço das passagens Crédito: Caíque Verli | CBN Vitória

A movimentação de passageiros no Aeroporto de Vitória caiu 4% nos seis primeiros meses de 2017, diferente da média nacional, que se manteve estável. Os dados são da Infraero e levam em conta o número de embarques e desembarques nos aeroportos. Nos primeiros meses de 2016, a queda em Vitória havia sido maior: de quase 20% quando comparado com o mesmo período de 2015. No Brasil, no acumulado de 12 meses entre abril de 2016 a março de 2017,a movimentação apresentou redução de 6,6%. De janeiro a junho de 2017, a média brasileira teve um crescimento de menos de 1%.

Your browser does not support the audio element. Fluxo de passageiros no Aeroporto de Vitória cai novamente

No Brasil, no acumulado de 12 meses entre abril de 2016 a março de 2017,a movimentação apresentou redução de 6,6%. De janeiro a junho de 2017, a média brasileira teve um crescimento de menos de 1%. O presidente da fundação Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, Paulo Renato Fonseca, aponta a crise na economia como principal fator da queda.

"Em função de todo o cenário econômico que estamos passando, as pessoas cortam as viagens de lazer e até de negócio. As empresas mudaram as viagens curtas para serem feitas de carro ou de ônibus e isso reflete no mercado aeronáutico do Brasil inteiro", comenta.

Nas ruas, a sensação é essa mesma: está todo mundo enxugando os gastos e cortando as viagens. O comerciante Regilei dos Santos só viaja quando tem compromissos profissionais. "Um aspecto importante é a crise. As pessoas estão reduzindo mais gastos. O ponto mais importante é esse: as pessoas estão segurando mais por conta da crise", acrescenta.

A missionária Mikaele Freitas, que viaja de avião pelo menos uma vez a cada seis meses, reclama do valor das taxas e passagens e acha que isso tem espantado os passageiros. "Nesse ponto, todo mundo quer economizar. É muita conta para pagar e as taxas estão tudo caras para viajar de avião. Está tudo muito caro", ressalta.