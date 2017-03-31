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Clássico no ES

Fluminense entrará em campo com time de reserva contra o Flamengo

Confira as informações com o repórter Eduardo Dias

Publicado em 31 de Março de 2017 às 14:28

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

31 mar 2017 às 14:28
Fluminense entrará em campo com time de reserva contra o Flamengo neste domingo (2) no clássico FlaxFlu, no estádio Kléber Andrade. Confira as informações com o repórter Eduardo Dias.
Momento do Esporte - Eduardo Dias - 31-03-17

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