A menos de 10 dias para começar a vigorar a resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que torna obrigatório o uso do extintor de incêndio veicular tipo ABC, as lojas do ramo ainda estão em falta do equipamento. A partir do dia 1º de abril, o motorista que for pego dirigindo sem o extintor ABC será multado em R$127,69. A resolução que torna o uso obrigatório do extintor ABC entrou em vigor no primeiro dia deste ano, porém, como não havia o produto no mercado, o Ministério das Cidades decidiu prorrogar a aplicação das multas por 90 dias.Quase três meses se passaram mas o produto continua escasso. De acordo com o supervisor comercial de uma loja de extintores de incêndio, Giovani Faé, a previsão é que cerca de 500 extintores chegue no final de semana, mas eles já estão todos reservados. Desde janeiro, a loja tem uma lista de espera com mais de 1.500 clientes.

Your browser does not support the audio element. Fiscalização vigora em poucos dias e ainda faltam extintores ABC na Grande Vitória

Este ano a loja só recebeu 600 extintores na primeira quinzena de fevereiro. Segundo Faé, em menos de quatro horas eles se esgotaram. “Marcamos para as vendas começarem às 07h30. Avisamos os clientes que estavam na lista de espera e por volta das 11 horas nós não tínhamos mais nenhuma peça”, contou à Rádio CBN.

A falta do produto no mercado não se restringe ao Espírito Santo. Giovani Faé acredita que as fábricas não se planejaram para vender tantos extintores em um curto espaço de tempo.

"A falta se deve devido a procura ser muito grande, e também pode ser uma questão de planejamento de produção das fábricas, que não se atentaram à questão da legislação que iria exigir o extintor a partir de 2015. Elas ficaram sobrecarregadas e não estão dando conta da demanda”, afirmou.

Fiscalização

O extintor é um dos itens que é verificado quando o motorista é abordado por um policial rodoviário, de acordo com a inspetora da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Carolina André. Ela acrescentou que a partir do próximo mês, o motorista que estiver sem o extintor ABC ou se ele estiver vencido, além da multa, o condutor perde cinco pontos na carteira de habilitação.