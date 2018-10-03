Santinhos de candidatos no chão da entrada principal do Colégio Marista, no Centro de Vila Velha, maior colégio eleitoral da cidade Crédito: Glacieri Carraretto

No próximo domingo (7), serão realizadas as eleições em todas as cidades brasileiras. Um dos grandes problemas desse período, sem dúvida, é a quantidade de santinhos, panfletos, adesivos e outros materiais de campanhas que são despejados nas ruas. Para minimizar esse transtorno, as prefeituras da Grande Vitória estão planejando esquemas especiais de limpeza das vias e de destinação dos resíduos para reciclagem.

Your browser does not support the audio element. Fiscalização, reciclagem e reforço na limpeza para as eleições

Em Vitória, segundo o secretário da Central de Serviços, Marcos Aranda, serão 150 garis trabalhando antes, durante e depois das eleições no domingo para garantir que as ruas estejam limpas. Além disso, o resíduo recolhido que puder ser aproveitado será destinado à reciclagem. “O material que recolhermos proveniente de campanha vai ser separado e levado para uma associação de catadores”, contou.

Além disso, de acordo com Marcos Aranda, as câmeras de videomonitoramento da Guarda Municipal também serão utilizadas para flagrar quem estiver jogando materiais de campanha nas ruas no dia das eleições. O secretário ressalta que isso é proibido e que quem for pego pode pagar multa de até R$ 15 mil e está sujeito a pena de detenção de seis meses a um ano.

Em Vila Velha, também haverá um esquema especial de limpeza. A secretária municipal de Serviços Urbanos, Marizete de Oliveira, o foco será em locais mais críticos, de acordo com o histórico de outras eleições. Ela citou alguns exemplos de lugares mais problemáticos. “Centro de Vila Velha, Praia da Costa, alguns bairros de outras regiões, como Grande Terra Vermelha e Grande Cobilândia. Essas regiões têm os maiores números de eleitores”, disse.

Todo o material recolhido em Vila Velha também será levado para reciclagem. O mesmo vai acontecer na Serra. Além disso, segundo o secretário de Serviços do município, Igor de Almeida, todos os bairros vão receber equipes de limpeza no domingo. “Vamos conseguir atender todos os colégios eleitorais. Serão 180 garis, dois em cada um desses colégios. Então, vamos atender todos os 186 bairros da cidade e a zona rural também”, informou.