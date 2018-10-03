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Grande Vitória

Fiscalização, reciclagem e reforço na limpeza para as eleições

Vale lembrar que quem for flagrado sujando a cidade com santinhos, panfletos, adesivos e outros materiais de campanhas, poderá pagar multa de até R$ 15 mil e está sujeito a pena de detenção de seis meses a um ano

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 20:54

Publicado em 

03 out 2018 às 20:54
Santinhos de candidatos no chão da entrada principal do Colégio Marista, no Centro de Vila Velha, maior colégio eleitoral da cidade Crédito: Glacieri Carraretto
No próximo domingo (7), serão realizadas as eleições em todas as cidades brasileiras. Um dos grandes problemas desse período, sem dúvida, é a quantidade de santinhos, panfletos, adesivos e outros materiais de campanhas que são despejados nas ruas. Para minimizar esse transtorno, as prefeituras da Grande Vitória estão planejando esquemas especiais de limpeza das vias e de destinação dos resíduos para reciclagem.
Fiscalização, reciclagem e reforço na limpeza para as eleições
Em Vitória, segundo o secretário da Central de Serviços, Marcos Aranda, serão 150 garis trabalhando antes, durante e depois das eleições no domingo para garantir que as ruas estejam limpas. Além disso, o resíduo recolhido que puder ser aproveitado será destinado à reciclagem. “O material que recolhermos proveniente de campanha vai ser separado e levado para uma associação de catadores”, contou.
Além disso, de acordo com Marcos Aranda, as câmeras de videomonitoramento da Guarda Municipal também serão utilizadas para flagrar quem estiver jogando materiais de campanha nas ruas no dia das eleições. O secretário ressalta que isso é proibido e que quem for pego pode pagar multa de até R$ 15 mil e está sujeito a pena de detenção de seis meses a um ano.
Em Vila Velha, também haverá um esquema especial de limpeza. A secretária municipal de Serviços Urbanos, Marizete de Oliveira, o foco será em locais mais críticos, de acordo com o histórico de outras eleições. Ela citou alguns exemplos de lugares mais problemáticos. “Centro de Vila Velha, Praia da Costa, alguns bairros de outras regiões, como Grande Terra Vermelha e Grande Cobilândia. Essas regiões têm os maiores números de eleitores”, disse.
Todo o material recolhido em Vila Velha também será levado para reciclagem. O mesmo vai acontecer na Serra. Além disso, segundo o secretário de Serviços do município, Igor de Almeida, todos os bairros vão receber equipes de limpeza no domingo. “Vamos conseguir atender todos os colégios eleitorais. Serão 180 garis, dois em cada um desses colégios. Então, vamos atender todos os 186 bairros da cidade e a zona rural também”, informou.
Em Cariacica, o coordenador de limpeza público do município, Renato Terra, explica que haverá um esquema diferenciado na segunda e na terça-feira após as eleições. Serão 100 garis que vão passar pelos locais que estiveram com lixo de campanhas e em todos os locais com colégios eleitorais.

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