Fiscalização interdita cinco balanças no Aeroporto de Vitória

Balanças da área de check-in do Aeroporto de Vitória apresentam prejuízos aos usuários Crédito: Caique Verli

Das 35 balanças utilizadas para pesar bagagens no Aeroporto de Vitória, cinco foram interditadas pelo Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem) durante uma fiscalização realizada nesta sexta-feira (27). Os equipamentos foram interditados porque poderiam causar prejuízos para o consumidor.

Quatro balanças irregulares estavam localizadas na área de check-in do Aeroporto e uma estava em um totem de autoatendimento. Elas mostravam pesos superiores ao peso real do item usado no teste. Outros sete aparelhos foram reprovados, mas não interditados, pois mostravam peso inferior ao real e poderiam causar prejuízos para a companhia aérea.

Estabelecimentos comerciais no Aeroporto que possuem balanças, como os que vendem alimentos, também foram alvos da fiscalização. Nesses locais, sete balanças foram verificadas e uma delas estava irregular por mostrar peso inferior ao peso real do item utilizado no teste, podendo causar prejuízo ao lojista.

PESO

No teste feito com 100 kg de peso, os aparelhos mostravam 400g a mais do que a medida correta - o limite de erro permitido é de 150g. Já outros dois instrumentos estavam irregulares porque indicavam 300g a menos do que o certo. O Ipem não descarta que tenha acontecido falhas em pesagens de bagagens menores, o que influenciaria no preço pago pelo consumidor.

A Infraero, responsável pelos instrumentos, pode ser multada pelo Ipem em até R$ 1,5 milhão se não regularizar os aparelhos. Foram lavrados três autos de constatação para três companhias aéreas, que também serão notificadas pelo Procon Estadual e podem ter que desembolsar até R$ 9 milhões se o consumidor continuar lesado. O nome das empresas não foi divulgado.

O diretor-técnico do Ipem Marcelo Ladeia explicou que não é possível apontar quantos consumidores foram prejudicados.

Balanças da área de check-in do Aeroporto de Vitória apresentam prejuízos aos usuários Crédito: Caique Verli

"Trata-se de um equipamento eletrônico e que sofre descalibração ao longo do tempo. Não é possível dizer em qual momento a balança começou a pesar de forma errada", comentou.

Embora não sejam as responsáveis pelas balanças, as companhias aéreas podem ser punidas porque, segundo a diretora-presidente do Procon Estadual, Denize Izaita, a relação de consumo ficou prejudicada. As empresas têm um prazo de dez dias para detalhar as medidas que serão tomadas.

"Preparamos uma notificação para saber da empresa qual será o comportamento adotado em face aos consumidores que potencialmente tenham sido lesados. Essas balanças estavam aferindo para mais, ou seja, cobrando um valor a mais do consumidor. Nós estamos notificando essas empresas para que elas informem ao consumidor o que vai ser feito", contou Izaita.

Em nota, a Infraero afirmou que está colaborando com a ação e garantiu que as balanças dos aeroportos recebem certificação periódica do Inmetro, conforme determina a legislação. O órgão disse que vai reparar os aparelhos com problemas identificados.

Desde maio de 2017, as empresas estão autorizadas a cobrar pelo despacho de malas. O passageiro tem o direito de levar uma bagagem de mão gratuita de até 10 kg. A norma é questionada pela OAB, que já tinha entrado com uma ação na Justiça Federal contra a norma editada pela Anac com a autorização. Segundo a Ordem, o preço da passagem não caiu após a medida, como era prometido.

Além do Procon Estadual, da OAB e do Ipem, o Procon Municipal de Vitória e o Ministério Público também participaram da ação no Aeroporto.