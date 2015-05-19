Fiscalização identifica 1.500 elevadores sem documento de manutenção em condomínios

Quase 1.500 elevadores fiscalizados pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) de janeiro a março deste ano não possuem a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). O documento é emitido pela empresa de manutenção dos elevadores. Isso representa quase 20% dos equipamentos fiscalizados pelo Conselho. Em Vitória, há 950 elevadores irregulares, seguido por Vila Velha com 298, Serra com 98 e Cariacica, onde há 38.Este documento é indispensável, pois ele identifica a responsabilidade técnica pelas obras ou serviços prestados pela empresa de manutenção. A ART assegura que as atividades técnicas sejam realizadas por um profissional habilitado e proporciona segurança técnica e jurídica para quem contrata e para quem é contratado, de acordo com o gerente de fiscalização do Conselho, José Adilson de Oliveira.

Your browser does not support the audio element. Fiscalização identifica 1500 elevadores sem documento de manutenção em condomínios

“Significa que tem um profissional habilitado, então nós partimos do princípio de que ele sabe o que deve fazer, sabe como fazer a manutenção bem feita. Se ele não agir corretamente, ele sabe também que ele poderá ser responsabilizado no caso de um infortúnio, e essa responsabilização é grave, porque envolve as três esferas. A administrativa, com multas, a cível, se gerar algum prejuízo, e até mesmo a criminal, caso ocorra algum acidente de gravidade”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Registro

Ele ressalta que o valor pago para a emissão da ART junto ao Crea-ES não é alto, já que varia entre R$ 67 a 178, válido pelo prazo de vigência do contrato do condomínio com a empresa de manutenção dos elevadores. Já no caso do Conselho identificar contratos irregulares, é preciso arcar com uma multa de R$ 536,62.

O presidente do Sindicato Patronal dos Condomínios (Sipces), Cyro Monteiro, destaca que todo condomínio é obrigado, por Lei, a manter um contrato de manutenção ou conservação com uma empresa que será responsável pelos elevadores. Monteiro explica que o procedimento em Vitória é diferente dos outros municípios.

“No município de Vitória, existe uma legislação municipal que obriga anualmente a empresa a fazer uma vistoria, emite um documento chamado RIA (Relatório de Inspeção Anual), e com base nele, vão emitir também uma ART e nós damos entrada na prefeitura e conseguimos um alvará de licenciamento e funcionamento do elevador. Nos demais municípios, não tem isso. Mas, obrigatoriamente, todos os elevadores tem de ter uma empresa contratada para fazer essa manutenção”, disse.