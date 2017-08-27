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ATENÇÃO, PASSAGEIROS

Fiscalização e uso de coletes na rotina das escunas da Grande Vitória

No verão, as escunas capixabas chegam a transportar cerca de 300 passageiros por dia

Publicado em 27 de Agosto de 2017 às 14:11

Publicado em 

27 ago 2017 às 14:11
Passeio de Escuna, Praia de Camburi Crédito: Patrícia Scalzer
O acidente com uma lancha na Bahia que matou 18 pessoas na última semana levantou um questionamento sobre a segurança das embarcações que fazem transporte de passageiros na Grande Vitória. No verão, as escunas capixabas chegam a transportar cerca de 300 passageiros por dia. De acordo com a Capitania dos Portos, para que o passeio não ofereça risco, alguns itens precisam ser observados antes da navegação.
De acordo com o comando do 1º Distrito Naval, antes de fazer o passeio de escuna é preciso ver se a embarcação está inscrita na Capitania dos Portos e se os coletes de adultos e crianças estão em local de fácil acesso. O número de tripulantes e a lotação máxima de passageiros também precisa estar em local visível.
Fiscalização e uso de coletes na rotina das escunas da Grande Vitória
Na Grande Vitória, os passeios de escuna já fazem parte do roteiro de muitos turistas que querem conhecer a região de outro ângulo. Na praia de Camburi, os passeios acontecem todos os dia durante o verão e nos finais de semana no restante do ano. São três horas de passeio, passando pelas ilhas da região e o Museu Ferroviário.
Proprietário da Escuna Cores do Mar, Ricardo Capiche conta que além do registro na Marinha, a embarcação passa periodicamente por inspeção e possui coletes acima do exigido. Ele conta que o passeio é bastante seguro.
“Nós navegamos por águas abrigadas, somos abençoados e fazemos uma rota com total segurança sobre a navegação porque não pegamos mar aberto. As escunas também oferecem uma grande estabilidade, são embarcações de aço, praticamente um mini-navio, isso dá uma estabilidade maior na água”, contou.
Segundo Capiche, apesar das escunas terem coletes à disposição dos passageiros, o uso durante o passeio não é obrigatório para todos. “O uso do colete é obrigatório para crianças com menos de 14 anos e idosos acima de 65. O restante é opcional. Hoje é exigido pela norma da Marinha, 10% a mais que o total de passageiros. Minha escuna tem capacidade para 80 passageiros, teria que ter 88, mas tenho mais que isso, mesmo não sendo obrigatório, temos uma quantidade superior a isso”, destacou.
Leonardo Vieira, proprietário da Escuna Indiana de Guarapari, afirma que a embarcação dele funciona diariamente no verão e de terça à domingo no restante do ano. Ele conta que além cumprir com todas as exigências dos órgãos de fiscalização, é muito importante que os passageiros fiquem atentos aos procedimentos de emergência que são passados pela tripulação antes do passeio.
“Nós explicamos como colocar o colete. Também temos um aparelho flutuante rígido, como se fosse uma balsa. Além do colete salva-vidas, orientamos que em caso de sinistro as pessoas se encaminhem para uma balsa”, disse.
A Marinha também orienta que além de conferir os itens de segurança da embarcação, o passageiro deve verificar a previsão do tempo antes de iniciar a viagem.

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