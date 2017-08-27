Passeio de Escuna, Praia de Camburi Crédito: Patrícia Scalzer

O acidente com uma lancha na Bahia que matou 18 pessoas na última semana levantou um questionamento sobre a segurança das embarcações que fazem transporte de passageiros na Grande Vitória. No verão, as escunas capixabas chegam a transportar cerca de 300 passageiros por dia. De acordo com a Capitania dos Portos, para que o passeio não ofereça risco, alguns itens precisam ser observados antes da navegação.

De acordo com o comando do 1º Distrito Naval, antes de fazer o passeio de escuna é preciso ver se a embarcação está inscrita na Capitania dos Portos e se os coletes de adultos e crianças estão em local de fácil acesso. O número de tripulantes e a lotação máxima de passageiros também precisa estar em local visível.

Your browser does not support the audio element. Fiscalização e uso de coletes na rotina das escunas da Grande Vitória

Na Grande Vitória, os passeios de escuna já fazem parte do roteiro de muitos turistas que querem conhecer a região de outro ângulo. Na praia de Camburi, os passeios acontecem todos os dia durante o verão e nos finais de semana no restante do ano. São três horas de passeio, passando pelas ilhas da região e o Museu Ferroviário.

Proprietário da Escuna Cores do Mar, Ricardo Capiche conta que além do registro na Marinha, a embarcação passa periodicamente por inspeção e possui coletes acima do exigido. Ele conta que o passeio é bastante seguro.

“Nós navegamos por águas abrigadas, somos abençoados e fazemos uma rota com total segurança sobre a navegação porque não pegamos mar aberto. As escunas também oferecem uma grande estabilidade, são embarcações de aço, praticamente um mini-navio, isso dá uma estabilidade maior na água”, contou.

Segundo Capiche, apesar das escunas terem coletes à disposição dos passageiros, o uso durante o passeio não é obrigatório para todos. “O uso do colete é obrigatório para crianças com menos de 14 anos e idosos acima de 65. O restante é opcional. Hoje é exigido pela norma da Marinha, 10% a mais que o total de passageiros. Minha escuna tem capacidade para 80 passageiros, teria que ter 88, mas tenho mais que isso, mesmo não sendo obrigatório, temos uma quantidade superior a isso”, destacou.

Leonardo Vieira, proprietário da Escuna Indiana de Guarapari, afirma que a embarcação dele funciona diariamente no verão e de terça à domingo no restante do ano. Ele conta que além cumprir com todas as exigências dos órgãos de fiscalização, é muito importante que os passageiros fiquem atentos aos procedimentos de emergência que são passados pela tripulação antes do passeio.

“Nós explicamos como colocar o colete. Também temos um aparelho flutuante rígido, como se fosse uma balsa. Além do colete salva-vidas, orientamos que em caso de sinistro as pessoas se encaminhem para uma balsa”, disse.