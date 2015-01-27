A Guarda Municipal da Serra ganhou, nesta terça-feira (27), dez novas viaturas para serem utilizadas na fiscalização do trânsito da cidade. Anteriormente, o município mais populoso do Espírito Santo, com mais de 460 mil habitantes, só contava com quatro carros à disposição da Guarda. Além do reforço na fiscalização do trânsito, o município também pretende colocar 100 agentes armados nas ruas a partir de 2016.
A destinação inicial das novas viaturas será para as praias da Serra, que recebe muitos turistas e visitantes no verão. A intenção é fazer uma fiscalização mais efetiva e presente com o uso dos novos veículos, segundo o secretário de Defesa Social da Serra, Nylton Rodrigues.
Fiscalização aumenta nas praias da Serra com dez novas viaturas para a Guarda de Trânsito e cidade terá guarda armada em 2016
"Neste momento, estamos empenhando o efetivo da Guarda de Trânsito nos nosso balneários, porque temos uma grande circulação de pessoas, entre moradores e turistas. E também nas áreas comerciais da Serra com maior circulação de pessoas“, disse à Rádio CBN Vitória.O prefeito Audifax Barcellos destacou que os veículos, até então usados pela Guarda Municipal, já estavam defasados. A modernização de equipamentos para os agentes também está prevista para acontecer. De acordo com o prefeito, a simples circulação das novas viaturas pelos bairros, mesmo que para fiscalização do trânsito, gera um sentimento maior de segurança na população.“Esses veículos também proporcionam o sentimento para a população de mais segurança. A população não sabe a diferença de um guarda de trânsito para a guarda armada que vamos constituir, mas só de eles circularem a população já vai sentir mais segurança”, acredita.Presente à cerimônia de entrega das viaturas, o diretor-geral do Detran-ES, Fabiano Contarato, acredita que a fiscalização do trânsito feita pelo município pode auxiliar o Estado no combate às imprudências e infrações no trânsito. “A administração pública tem que trabalhar em conjunto, quem ganha com isso é a sociedade. Não dá para pensar nos poderes federal, estadual e municipal de forma distante. A fiscalização dos municípios nos auxilia”, contou à CBN Vitória.
Além de equipar a Guarda de Trânsito, o município da Serra espera ainda neste ano aprovar projeto de lei que cria a Guarda Municipal armada. “Esse ano vamos solicitar as viaturas e fazer o concurso para que no início do ano que vem esse guardas já estejam nas ruas. Inicialmente, vamos trabalhar com armas não letais e veículos para trazer mais segurança à cidade”, disse o prefeito Audifax à CBN Vitória.Atualmente, na região metropolitana, Vitória e Vila Velha já possuem guardas armadas.