Fiscalização aumenta nas praias da Serra com dez novas viaturas para a Guarda de Trânsito e cidade terá guarda armada em 2016

"Neste momento, estamos empenhando o efetivo da Guarda de Trânsito nos nosso balneários, porque temos uma grande circulação de pessoas, entre moradores e turistas. E também nas áreas comerciais da Serra com maior circulação de pessoas“, disse à Rádio CBN Vitória.O prefeito Audifax Barcellos destacou que os veículos, até então usados pela Guarda Municipal, já estavam defasados. A modernização de equipamentos para os agentes também está prevista para acontecer. De acordo com o prefeito, a simples circulação das novas viaturas pelos bairros, mesmo que para fiscalização do trânsito, gera um sentimento maior de segurança na população.“Esses veículos também proporcionam o sentimento para a população de mais segurança. A população não sabe a diferença de um guarda de trânsito para a guarda armada que vamos constituir, mas só de eles circularem a população já vai sentir mais segurança”, acredita.Presente à cerimônia de entrega das viaturas, o diretor-geral do Detran-ES, Fabiano Contarato, acredita que a fiscalização do trânsito feita pelo município pode auxiliar o Estado no combate às imprudências e infrações no trânsito. “A administração pública tem que trabalhar em conjunto, quem ganha com isso é a sociedade. Não dá para pensar nos poderes federal, estadual e municipal de forma distante. A fiscalização dos municípios nos auxilia”, contou à CBN Vitória.