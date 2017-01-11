Fiscalização alerta para "maquiagem" e perigos na compra do material escolar

A compra de material escolar pode estar cercada por armadilhas: produtos podem apresentar risco para as crianças e alguns não contém o que exatamente relata a embalagem. Para evitar essas situações, o Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem-ES) realiza uma operação de fiscalização nas papelarias do Espírito Santo, e dá um alerta aos pais sobre esses riscos.

Segundo o diretor técnico do órgão, Marcelo Ladeia, o selo do Inmetro é primordial em vários produtos e certificam se oferecem ou não riscos. Entre eles estão cola, apontadores, canetas, borrachas, corretores e estojos com desenhos de personagens. “São produtos que causam algum tipo de acidente quando são consumidos: cortes, peças que podem ser ingeridas. Todos os itens são observados, principalmente para verificar o selo do Inmetro”, explica.

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A agente de viagens Marlene Bressan, de 48 anos, tem preocupação em procurar o selo do Inmetro em compras de material escolar para os filhos Victória, de 11 anos, e Davi, de 7. “Importantíssimo. Tenho medo principalmente do Davi colocar algo na boca. Então é necessário ter essa inspeção para ter uma garantia da qualidade do produto”, relata.

Quantidade do produto

O Ipem-ES fará ainda uma vistoria em produtos para comprovar se a quantidade relatada na embalagem é real. Amostras serão levadas para um laboratório. Os produtos precisam mostrar também informações básicas nas embalagens, como nome e endereço dos fabricantes, data de validade e composição química do produto.