O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu que a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) precisa devolver R$ 11.823.378,31 ao Serviço Social da Indústria (Sesi). A federação garante que fará o pagamento, em 72 parcelas. O valor foi utilizado na obra do restaurante giratório que seria construído no topo do prédio da Findes, na Avenida Reta da Penha, em Vitória.

Segundo o entendimento do TCU, a Findes não poderia ter utilizado o dinheiro do Sesi para um obra que não tinha como objetivo gerar benefícios ao trabalhador. Isso porque, de acordo com o relator do processo, Augusto Sherman, as contribuições para o sistema do qual o Sesi faz parte são custeadas pelos próprios trabalhadores e só podem ser empregadas em prol deles.

Your browser does not support the audio element. Findes vai devolver quase R$ 12 milhões de restaurante giratório ao Sesi

De acordo com o superintendente corporativo da Findes, Marcelo Ferraz, a entidade já realiza os pagamentos parcelados desde maio deste ano. Ele acrescenta que a Federação não discorda do entendimento do TCU.

“Durante toda a tramitação do processo, em nenhum momento a Findes se posicionou no sentido contrário do entendimento dos técnicos do tribunal. Assim que o TCU apontou que os recursos do Sesi aplicados na obra do restaurante giratório eram indevidos, a Federação não esboçou nenhum tipo de resistência. A postura foi sempre buscar a melhor forma de fazer o ressarcimento”, afirmou.

O TCU também decidiu que o atual presidente da Findes, Marcos Guerra, e o ex-presidente, Lucas Izoton, respondam solidariamente no processo. Isso significa que os dois também podem ser responsabilizados e obrigados a devolver o dinheiro ao Sesi.

No entanto, segundo Marcelo Ferraz, a Findes entende que os atos praticados de boa fé por seus gestores não são de responsabilidade pessoal deles, mas sim da própria entidade. “Por isso a Findes, como instituição, está pagando a dívida do ressarcimento do ex-presidente Lucas e do presidente Marcos”, explicou.