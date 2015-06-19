Findes quer adiamento de projeto de lei que acaba com desoneração da folha de pagamentos

A aprovação do projeto de lei que acaba com a desoneração da folha de pagamentos e aumenta o percentual a ser pago pelos fabricantes de máquinas e equipamentos, de 1% para 2,5% deve aumentar o desemprego no Espírito Santo. Para a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), o projeto, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, deve ser adiado, tendo em vista o cenário de incertezas na economia do país.De acordo com o presidente da Findes, Marcos Guerra, esse projeto vai incentivar o desemprego e aumentar a crise enfrentada no Brasil.

“Temos ameaças constantes de aumentos de impostos e mais essa, que afeta diretamente a folha de pagamentos. Avançar com esse projeto no momento é um tiro no pé. Precisamos preservar os empregos, pois isso gera consumo e estabilidade na economia”, disse à Rádio CBN Vitória.A desoneração da folha de pagamento permite que empregadores de alguns setores pague 1% sobre o faturamento da empresa. Com a aprovação da lei, o valor pago será de 2,5%. No Espírito Santo, vários setores serão prejudicados, como explica Guerra. “Podemos citar o setor da indústria moveleira, vestuário, indústria de alimentos e até a indústria da construção civil”, afirmou.Segundo levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) a aprovação do projeto deve causar a demissão de 150 mil trabalhadores no setor até o final do ano.