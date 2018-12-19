Findes prevê R$ 80 bilhões investidos no ES nos próximos 5 anos

Segundo o presidente da Findes, Léo de Castro, reformas, como a da previdência, são necessárias para desenvolvimento econômico Crédito: Patrícia Scalzer

Aprovar a reforma da Previdência já no início de 2019 será o principal desafio para o desenvolvimento da economia capixaba e do país, de acordo com a Federação da Indústria do Espírito Santo (Findes). Apesar disso, o empresariado capixaba está confiante na retomada da economia no próximo ano. Pesquisa realizada este mês pela Findes aponta que o nível de confiança dos empresários do Estado é de 65,3 pontos, contra 63,8 pontos a nível Brasil. Esse é o maior resultado para o Espírito Santo desde junho de 2010.

Investimentos futuros explicam esse otimismo. Segundo a Findes, nos próximos cinco anos existe a previsão de investimentos no Estado na ordem de R$ 79,7 bilhões, nos setores público e privado. Isso inclui cerca de 90 projetos em análise ou em andamento.

Grande parte destes investimentos será em infraestrutura 59,9%, seguido por petróleo e gás 21% e construção civil 7,8%. São obras como duplicações de estradas, portos e ferrovias.

Your browser does not support the audio element. Findes prevê 80 bilhões de reais investidos no ES nos próximos 5 anos

Mas para que essas projeções se concretizem, o presidente da Findes, Léo de Castro, destaca que o Brasil precisa passar por uma grande reforma, entre elas, a da previdência.

"Precisamos enfrentar os problemas reais do Brasil e o principal é o equilíbrio fiscal. O primeiro desafio é aprovar a reforma da Previdência . É um tema que já está na pauta há bastante tempo e precisamos disso para que o país realmente volte a crescer”, contou.

Empregos

A criação de postos de trabalho também é um indicativo, segundo Castro, de que 2019 será um ano promissor. Depois de fechar 2015 e 2016 com mais demissões que contratações e 2017 com saldo de 3.795 empregos, 2018 se encerra com saldo de 17.837 vagas. “Acreditamos que vamos ter um 2019 mais produtivo e dinâmico do que foi 2018 e os anos anteriores”.

Os setores que mais contrataram este ano foi serviços, com 9.282 novos postos de trabalho, e na sequência aparecem indústria, com 7.758 vagas e construção civil, com 4.230 contratações. O setor de comércio está negativo, com 368 vagas fechadas.

Serra foi o município que mais contratou (4.550), seguido por Vila Velha (2.010) e Vitória (1.990). Guarapari está em situação oposta, com 715 vagas negativas de trabalho.

Os melhores salários continuam sendo pagos na indústria. Enquanto uma pessoa que tem o nível superior completo recebe R$ 7.734 no setor industrial, no comércio a média é de R$4.808 e setor agropecuário R$5.160.

A projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) nacional também é positiva. Estimativas apontam que em 2019 o PIB médio será de 2,55%, com variação entre 1,65% e 4,5%. Para Marcelo Saintive, diretor-executivo do Instituto de Desenvolvimento Industrial do Espírito Santo (Ideies), isso mostra uma perspectiva de crescimento para o país no próximo ano.

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS NOS PRÓXIMOS 5 ANOS

Duplicação da BR101

Investimento: R$3,5 bilhões

Parque das Baleias

Investimento: R$1,7 bilhões

Porto Central

Investimento: R$3,5 bilhões

Centro Portuário de São Mateus

Investimento: R$2,1 bilhões

Nova plataforma - Estaleiro Jurong

Investimento: R$ 2,4 bilhões

Ferrovia EFMES

Investimento: R$ 6,5 bilhões

Ferrovia EF-118