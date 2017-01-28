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Fincada de Mastro de Nossa Senhora da Penha vai unir congo e religião

Mastro será fincado ao lados das palmeiras que ficam no campinho do Convento, durante a Festa da Penha

Publicado em 28 de Janeiro de 2017 às 11:03

Publicado em 

28 jan 2017 às 11:03
O mais tradicional evento religioso do Espírito Santo, a Festa da Penha, terá uma novidade este ano. Para marcar a homenagem à padroeira do Espírito Santo, entre os dias 16 a 24 de abril, a festividade terá a 1ª Fincada de Mastro de Nossa Senhora da Penha. O ritual vai unir a tradição católica com a cultura do congo.
Fincada de mastro de Nossa Senhora da Penha vai unir congo e religião
De acordo com o guardião do Convento, frei Paulo Pereira, a data escolhida para a fincada foi o Domingo de Páscoa, primeiro dia do Oitavário. O mastro será fincado ao lados das palmeiras que ficam no campinho do Convento.
“Um dos lugares mais visitados por quem vem ao Convento é as palmeiras, inclusive, dizem que frei Pedro Palácios escolheu fazer o convento aqui por causa das palmeiras. Não são essas palmeiras, mas ali é um lugar muito admirado e a fincada do mastro deverá ser ali em função disso. Queremos aproveitar a visibilidade que o Convento da Penha oferece para o congo ser mais conhecido”, destacou.
A data para a retirada do mastro e a benção dos tambores ainda será definida. De acordo com o frei, dezenas de bandas manifestaram interesse de participar do evento. Por isso, ele acredita que essa nova manifestação de fé deve permanecer nos próximos anos na programação da Festa da Penha.

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