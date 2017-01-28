O mais tradicional evento religioso do Espírito Santo, a Festa da Penha, terá uma novidade este ano. Para marcar a homenagem à padroeira do Espírito Santo, entre os dias 16 a 24 de abril, a festividade terá a 1ª Fincada de Mastro de Nossa Senhora da Penha. O ritual vai unir a tradição católica com a cultura do congo.

Your browser does not support the audio element. Fincada de mastro de Nossa Senhora da Penha vai unir congo e religião

De acordo com o guardião do Convento, frei Paulo Pereira, a data escolhida para a fincada foi o Domingo de Páscoa, primeiro dia do Oitavário. O mastro será fincado ao lados das palmeiras que ficam no campinho do Convento.

“Um dos lugares mais visitados por quem vem ao Convento é as palmeiras, inclusive, dizem que frei Pedro Palácios escolheu fazer o convento aqui por causa das palmeiras. Não são essas palmeiras, mas ali é um lugar muito admirado e a fincada do mastro deverá ser ali em função disso. Queremos aproveitar a visibilidade que o Convento da Penha oferece para o congo ser mais conhecido”, destacou.