Finados com cemitérios lotados e menos venda de flores na Grande Vitória

Apesar dos cemitérios da Grande Vitória registrarem movimento intenso nesta segunda-feira (02), donos de floriculturas reclamam que as vendas neste ano caíram em relação ao anterior.

Trabalhando no ramo há mais de 20 anos, o comerciante Josafá Pereira Batista, relata que normalmente as vendas para o dia de finados começam a aumentar cerca de uma semana antes da data, mas neste ano o que aconteceu foi diferente, o público só começou a aparecer na véspera. Na floricultura dele as vendas registraram queda de cerca de 30% se comparado ao ano passado.

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Proprietária de uma floricultura em Vitória, Jô Flores, conta que o mesmo aconteceu por lá. Além da redução nas vendas, o público está optando por produtos mais baratos como os vasos de crisântemos e dálias.

Nas portas dos cemitérios, a oferta de flores aos consumidores foi grande, e as calçadas foram tomadas por bancas. Muitas pessoas aproveitaram o momento para ganhar um dinheiro extra, como a operadora de caixa, Ranielly Oliveira, 19 anos, que apostou nos pequenos preços para vender mais. “As rosas variam de R$2 a R$ 15, no máximo”, contou.

Hilda de Araujo, 47 anos, foi visitar o túmulo dos pais e comprou apenas dois vasos de flores, em vez de 6 como sempre faz há alguns anos, o motivo, segundo ela, é que os preços estavam mais altos que o habitual.

No cemitério de Maruípe, centenas de pessoas prestavam homenagens aos entes queridos. Aos 79 anos, Laurita de Jesus Barcelos, frequenta o local há mais de 40 anos. Para ela, o dia de finados é sempre um momento de reflexão e oração. “Sinto muita saudade e recordação dos entes queridos que não estão mais aqui”, declarou.