Fim do Horário de verão: ar-condicionado vira o vilão da conta de luz

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O horário de verão chegou ao fim neste domingo (18) e os moradores de 10 estados do Brasil tiveram que atrasar o relógio em uma hora. Adotado pela primeira vez no Brasil em 1931, a principal razão o horário diferenciado é a economia de energia, uma vez que a duração da luz solar até mais tarde influenciaria diretamente em um uso menor da energia elétrica.

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No entanto, esse perfil de consumo tem mudado ao longo dos anos. Prova disso é que o horário de pico para o consumo de energia já não acontece no fim da tarde e início da noite, mas sim no meio da tarde, por volta de 15 horas. De acordo com um estudo da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), essa mudança aconteceu por conta do aumento do uso do ar-condicionado.

Por isso, na avaliação do consultor de eficiência energética do Senai, Wendel Pacheco, algumas medidas simples podem ser tomadas para que o ar-condicionado não seja um vilão na conta de luz.

"O que a gente sugere são algumas medidas simples, como a manutenção adequada, a limpeza dos equipamentos e também ajustar o equipamento para uma temperatura de conforto, perto dos 22 ou 23 graus. Isso prolonga a vida útil do equipamento e economiza energia", disse o representante do Senai.

Apesar do Horário de Verão ter a economia de luz como um dos principais objetivos, o vigilante Edson José afirma que nos últimos meses não sentiu nenhuma diferença nos valores da conta.

"Eu não vi diferença nenhuma (na conta de luz). Em relação a economia, não existe. É feito na época de calor, aí você usar ar-condicionado, ventilador, e tudo isso faz gastar ainda mais energia", argumentou o vigilante.

A servidora pública Vera Lúcia Gonçalves diz que a maior vantagem do horário de verão é poder chegar do trabalho ainda com a luz do dia. Segundo ela, a escuridão é maior sem o horário de verão, e isso aumenta a insegurança.

"Para mim, a vantagem do Horário de Verão é que eu chego mais cedo em casa, não corro tanto risco, porque a gente sabe que a violência está grande e à noite é muito pior", avaliou a servidora pública.