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REVISÃO

Fim de ano eleva em 20% procura por revisão de carro na Grande Vitória

A troca de pneus é o procedimento mais realizado nas oficinas

Publicado em 26 de Dezembro de 2016 às 14:02

Publicado em 

26 dez 2016 às 14:02
As festas de fim de ano e o período de férias fizeram com que o movimento nas oficinas mecânicas da Grande Vitória aumentasse consideravelmente. Em alguns estabelecimentos a procura por serviços de revisão cresceu mais de 20% nas últimas semanas.
No centro automotivo onde Alexandre Magno é supervisor os agendamentos vem aumentando desde o início de dezembro e a expectativa é que permaneça em alta até meados de fevereiro.
Fim de ano eleva e 20 por cento procura por revisão de carro na Grande Vitória
“Para viagem com segurança sempre verificamos, pneus, freios e toda parte de iluminação do veículo. Nessa época de férias a procura sobe demais. Já estamos com uma demanda 20% maior do que em outros meses do ano”, ressalta.
O gerente de outra oficina, Marcio Udison Gomes, destacou que as manutenções preventivas cresceram consideravelmente no centro automotivo e que a troca de pneus é o procedimento mais realizado.
Alerta
A inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Danielle Fiorotte, reforçou que quem não teve tempo de levar o carro para revisão deve ficar atento a alguns itens antes de colocar o veículo na estrada. “É importante checar se os pneus estão em bom estado de conservação e calibrados, lembrar do step e verificar o óleo do motor e os cintos de segurança, se estão em condições de uso, além das paletas do para-brisa”, orienta. 
Neste período do ano o movimento nas estradas cresce consideravelmente e requer atenção redobrada dos motoristas. Segundo balanço da PRF, no Natal deste ano foram registrados 30 acidentes nas estradas capixabas, sendo quatro deles graves e um com mortos.

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