Em meio às notícias quanto a possibilidade de privatização do Porto de Vitória, a obra da dragagem no terminal deve ficar pronta até a primeira semana de setembro. A informação é da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa). Antes, a previsão era de que a dragagem ficaria pronta até o final de agosto. A assinatura do contrato para aumentar a profundidade do porto completa 19 anos em dezembro. Ainda assim, quase duas décadas depois, as obras de dragagem ainda não foram entregues por vários motivos, como irregularidades em contrato.

Your browser does not support the audio element. Fim da obra de dragagem sofre novo atraso para setembro

O Porto de Vitória, porém, só deverá receber navios maiores, os chamados Panamax, a partir do mês de dezembro. Isso porque após todo o processo ser finalizado, é necessária a batimetria, uma conferência para verificar se a profundidade do canal é de 14 metros. O trâmite precisa de autorização da Marinha. O porto de Vitória poderá receber navios com até 70 mil toneladas, mais que o dobro das 30 toneladas atualmente.

Segundo o diretor-presidente da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), Luís Cláudio Montenegro, acontece atualmente a derrocagem de dois berços - locais onde o navio fica parado. O processo consiste na retirada de rochas no mar. “Faltam poucas rochas serem retiradas. Essa é a parte mais difícil, porque para a retirada de rochas dos berços é necessário paralisar a operação no espaço. Mas está terminando, faltando 1%”, garantiu.

Sobre a possibilidade de privatização do porto, o diretor-presidente da Codesa disse que não acredita que a Codesa passará para gestão da iniciativa privada. Nesta quarta-feira (23), o jornal A Gazeta publicou reportagem sobre o assunto. A notícia mostra que seria anunciado nesta quarta, após reunião do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), 58 privatizações como uma das saídas para aumentar a arrecadação do Governo Federal, incluindo a Codesa.