Filhos de vítimas de violência doméstica terão prioridade em matrícula escolar

Crianças e adolescentes filhos de vítimas de violência doméstica terão prioridade na hora de fazer matrícula na rede de ensino municipal de Vitória. É o que prevê uma lei aprovada pela Câmara Municipal e que aguarda sanção do prefeito. No Estado que está em segundo no ranking nacional de morte de mulheres, a iniciativa visa diminuir transtornos para as famílias vítimas deste tipo de violência.O objetivo da lei, segundo o autor do projeto, o ex-vereador suplente Hércules Bellato (PSB), é dar comodidade às mães que querem se mudar para outros bairros após agressões e que precisam transferir os filhos de unidade.

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“As mães que sofrem violência doméstica em diversos casos migram de bairro. Neste projeto, a prefeitura é obrigada a assegurar essa vaga em outro bairro, em outra unidade para a criança”, disse.

De acordo com o ex-vereador, o projeto de lei não é inconstitucional e não deve causar impactos e aumento significativo de demanda na rede municipal de ensino. “Já temos leis que asseguram a inclusão social de deficientes, por exemplo, e nada impede de termos essa lei para priorizar esse tipo de cidadão tão prejudicado também pela violência”, contou.

O projeto também prevê parceria com a Secretaria Municipal de Ação Social para dar acompanhamento a estas famílias. Para obter a prioridade no ato da matrícula, a mãe precisa apresentar boletim de ocorrência que comprove a agressão.