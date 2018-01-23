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ACIDENTE

Filho de motorista preso diz que 7 crianças estavam na caminhonete

Familiares afirmam que uma criança de 4 anos, neta do motorista embriagado, também estava no carro na hora do acidente

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 13:44

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

23 jan 2018 às 13:44
O filho de Neucimar Peres Freitas, motorista embriagado que invadiu a contramão e matou o empresário Wileçon Ferreira da Silva, na Serra, Diego Ricardo Freira afirmou à reportagem da CBN Vitória que, ao todo, eram sete crianças dentro da caminhonete que causou o grave acidente no último domingo.
As informações iniciais davam conta que seis crianças estavam no veículo. No entanto, o tio de três das crianças, Oseias Soares, afirmou que uma filha de Diego, uma menina de 4 anos, também estava no carro e não apareceu na lista das pessoas presentes no acidente.
Em rápido contato pelo telefone, Diego Freire confirmou que a caminhonete estava ocupada por sete crianças e quatro adultos. A criança mencionada que até então estava fora da contagem não teve ferimentos graves e passa bem.
Diego Freire também afirmou que apenas ele a sua esposa, Samica Alves Pimentel, estavam na carroceria do carro. No domingo, o boletim da ocorrência feito após o acidente informou que cinco pessoas estavam na carroceria da S10.
Entre os 11 ocupantes da S10, o menino Richard Brian, de 2 anos, que é neto do motorista preso por causar o acidente, está internado no Hospital Infantil, em Vitória. Familiares informaram que o garoto bateu a cabeça no acidente, está em observação e o seu estado de saúde não é grave.
Entre os ocupantes do carro que foi atingido no acidente, o adolescente Rhandres Ferreira da Silva, de 12 anos, enteado do motorista que morreu, teve alta do Hospital Infantil na noite desta segunda-feira (22). A informação foi confirmada por um dos familiares do garoto.
Rhandres deslocou a bacia no acidente e terá que ficar pelo menos 15 dias de repouso em casa, sem poder colocar os pés no chão. A mãe de Rhandres, Luciene Ferreira, fez uma cirurgia no abdômen e ainda está internada. A filha do motorista que morreu, Naune Nascimento, de 14 anos, também continua internada. As duas estão no hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.
O motorista Wileçon Ferreira da Silva, que morreu no acidente do último domingo, foi enterrado na manhã desta terça-feira, no Cemitério de São Domingos, na Serra. Até o início da tarde, o motorista responsável por causar o acidente, Neucimar Peres Freitas, continuava preso no Centro de Triagem de Viana.

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