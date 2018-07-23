Filas e longa espera por ônibus no 1° dia útil com terminal fechado

Terminal de Vila Velha lotado nesta segunda-feira (23) Crédito: Caíque Verli

O primeiro dia útil após a interdição do Terminal de Itaparica, localizado às margens da Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, foi de muito caos para os usuários do sistema Transcol. Os outros terminais do município amanheceram nesta segunda-feira (23) ainda mais lotados devido às mudanças nas linhas. E a tendência é de piorar ainda mais a situação, já que muitas escolas da Grande Vitória estão de férias, o que reduz a demanda no transporte público. As aulas na rede estadual, por exemplo, retornam nesta terça-feira (24).

O passageiro que depende do terminal de Vila Velha foi o que mais sofreu: o local absorveu 25 das 31 linhas de ônibus que tiveram que ser transferidas.

Ruth Afonso, auxiliar de serviços gerais. "Está um caos. Eu antes pegava dois ônibus, agora tenho que pegar três. E está tudo atrasado" Crédito: Caíque Verli

A unidade já estava cheia antes das 6h da manhã, segundo os usuários. Às 6h30, era difícil andar dentro do terminal.

Muitos passageiros reclamavam não só da lotação, mas da confusão de não saber qual ônibus pegar, em qual local do terminal está a linha transferida e, principalmente, de que os coletivos estão demorando mais para passar. Uma dessas pessoas é a funcionária pública Maria Aparecida Caçador. Ela saiu bem cedo de casa, às 5h, e mesmo assim estava atrasada para o trabalho. "Tinha que estar no trabalho às 7h. Já vou chegar atrasada, correndo o risco de cortar meu ponto ou ficar cumprindo hora, trabalhar até mais tarde para cumprir meu horário", relatou.

Outra passageira que chegou atrasada no serviço é a Mislene Lopes, que também é funcionária pública e estava com a filha no colo aguardando o coletivo. Ela reclamou que os ônibus dessas linhas que tiveram o itinerário alterado estão saindo com quase meia hora de atraso. "Agora eu com criança no colo, que eu preciso deixar na casa da minha mãe para conseguir trabalhar, está difícil. Saí do Terminal do Ibes, vim pro Terminal de Vila Velha com esse tumulto e ainda ficar esperando com criança no colo, sem lugar para sentar", desabafou.

Orientação

Muitas pessoas ficaram perdidas nos terminais de Vila Velha e do Ibes, sem saber para onde ir. Foi o caso da auxiliar de serviços gerais Ruth Afonso. "Cheguei aqui, fiquei perdida. Nem sabia para onde eu ia. Trabalho na Barra do Jucu e dependia de dois ônibus. Agora dependo de três. Vou chegar super atrasada por causa dessa mudança nos ônibus", lamentou.