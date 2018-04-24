Filas e falta de vacinas no 2° dia de vacinação contra gripe

No segundo dia de vacinação contra a gripe, idosos enfrentam filas em Vila Velha Crédito: Marcelo Prest

Quem tentou se vacinar contra a gripe nesta terça-feira (24), segundo dia da Campanha Nacional de Vacinação, encontrou problemas em Vitória e em Vila Velha. Na Capital, o agendamento online ficou indisponível para diversos postos. Já em Vila Velha, o Posto de Vila Nova ficou sem vacinas ainda durante a manhã.

Your browser does not support the audio element. Filas e falta de vacinas no 2 segundo dia de vacinação contra gripe

De acordo com a coordenadora do Programa Municipal de Imunização de Vila Velha, Roseane Coelho Boldrini, o município deve receber uma nova remessa de doses nesta quarta-feira (25). No entanto, a quantidade não foi informada. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), responsável por repassar as vacinas, também não informou o quantitativo recebido pelo município canela-verde.

No Posto de Vila Nova, onde as vacinas acabaram durante a manhã desta terça, a imunização volta a acontecer nesta quarta já com uma nova remessa de doses. Em Vila Velha, também houve reclamações em relação à lentidão para o atendimento.

A aposentada Deise Iglesias esteve na Unidade de Saúde de Coqueiral de Itaparica na manhã desta terça e reclamou por não ter conseguido se vacinar. “A fila estava imensa e mandaram a gente entrar. No entanto, quando nós entramos, nos fizeram voltar porque as senhas acabaram. Então, está muito desorganizado.”

A coordenadora do Programa Municipal de Imunização de Vila Velha, Roseane Coelho Boldrini, explica que, neste ano, por conta da necessidade de fazer uma ficha mais detalhada dos pacientes, pode ocorrer a formação de filas.

“A diferença do ano passado para este ano é que agora nós precisamos preencher uma planilha para o Ministério da Saúde e jogarmos esses dados no sistema de informação ministerial. Então, isso pode acarretar um pequeno atraso para o paciente, que fica na fila.”

Já Vitória garante que o agendamento online está disponível para todos os postos de saúde novamente e que não faltam vacinas na rede municipal. Segundo a gerente de Vigilância em Saúde, Arlete Frank, o que ocorreu foi o esgotamento de vagas em algumas unidades. Foram disponibilizadas 8 mil novas vagas, de acordo com a gerente.

“Tem vaga em todas as unidades de saúde, para todos os grupos, mas isso é muito dinâmico porque, às vezes, há grupos com procura maior. Por exemplo, os idosos. No sistema, nós verificamos que eles são a categoria com mais agendamentos.”

A Sesa também foi procurada para esclarecer quando o Estado receberá nova remessa enviada pelo Ministério da Saúde e informou que 150 mil doses da vacina devem chegar ao Espírito Santo nesta quarta-feira (25). As doses serão enviadas pelo Ministério da Saúde em remessas semanais.