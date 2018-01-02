Filas e demora na volta para casa nesta terça (2)

Terminal de Jardim América Crédito: Patrícia Scalzer

Os capixabas começaram 2018 com menos ônibus nas ruas. Há uma semana, o Sindicato dos Rodoviários iniciou a greve da categoria. Por determinação da Justiça, 70% da frota deve circular nos horários de pico e 50% nos demais horários. Mas quem depende diariamente dos coletivos diz que a porcentagem é insuficiente para atender a demanda da população, que sofre com atrasos e lotação.

Joyce Lázaro reclama da demora dos ônibus Crédito: Patrícia Scalzer

Nesta terça-feira (02), a volta para casa foi difícil para quem depende do transporte público. A representante de atendimento Joyce Lázaro ficou mais de 30 minutos esperando o ônibus que ela pega diariamente. Já eram 16h e ela ainda esperava pelo coletivo. “Nesse horário eu já estaria no Terminal de Itacibá para poder ir para minha casa. Eu cheguei no Terminal de São Torquato as 14h55 e tô aqui ainda”, contou.

Your browser does not support the audio element. Greve de ônibus - filas e demora na volta para casa nesta terça

O pintor Geraldo Batista também teve dificuldades para pegar o coletivo para a casa dele, em Itacibá. “Cansei de esperar pelo ônibus no terminal. Vou para a BR 262 para ver se consigo chegar mais rápido. Eles dizem que tem 70% circulando, mas eu não estou vendo isso”, afirmou.

A enfermeira Poliane Freitas, que estava no Centro de Vitória, também teve dificuldades para pegar um coletivo que fosse para o Terminal do Ibes. Mesmo com três opções de linha, a demora era grande. “Estou esperando o ônibus para Vila Velha, o 514, 519 ou 516. Já tem 20 minutos e não está passando nada, só Terminal de São Torquato”, disse.

Greve de ônibus Crédito: Patrícia Scalzer

Poliane não trabalhou nesse feriado do réveillon, mas nesta quarta volta ao trabalho. Ela diz que já está preparada para enfrentar transtornos para chegar ao serviço. “Vou enfrentar dificuldade. Na semana do Natal eu estava trabalhando e o ônibus que eu pegava estava atrasando uma hora. Demorava bastante”, contou.

A paralisação deve permanecer até o dia 10 de janeiro, quando será realizado o julgamento do dissídio coletivo no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES). Os rodoviários pedem um reajuste de 7 a 10% no salário, mas os sindicatos patronais, Setpes e GVBus, afirmam que as empresas não têm como arcar com qualquer reajuste além de 1,83%.

Os sindicatos patronais também afirmaram que não haverá mais nenhuma rodada de negociação porque o processo de dissídio coletivo já tramita na Justiça.