Apesar das filas, os mutirões, os atendimentos em unidades de saúde e o agendamento online vêm contribuindo para que a correria pela vacina contra a febre amarela diminua esta semana na Grande Vitória. Metade do público-alvo ainda falta ser vacinada na Região Metropolitana, mas em Vitória, por exemplo, já era possível achar mais de 100 senhas disponíveis por volta das 8 horas da manhã desta terça-feira (7) em uma unidade.

Na última semana houve muita correria pela vacina contra a febre amarela na Grande Vitória, após a confirmação da morte macacos com o vírus na Ilha do Frade, na Capital, na Serra e em Cariacica. Mutirões estão sendo realizados desde o carnaval e no final de semana mais de 100 mil pessoas foram vacinadas.

Your browser does not support the audio element. Filas diminuem e procura por vacina está mais fácil na Grande Vitória

O vigilante Isaías Peterli, de 31 anos, trabalha no Aeroporto de Vitória, onde há mata próxima, e esperou o momento certo para se imunizar no posto do bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória. “Aparentemente está mais tranquilo. Cheguei aqui, tinham 27 pessoas na minha frente. E depois de mim poucas pessoas pegaram senhas. Aguardei o momento para vir e dei sorte”, explicou.

Situação nos municípios

Em Vitória 174 mil pessoas já foram vacinadas, de acordo com a prefeitura. A estimativa é de que até o fim de semana, quando acontece o Dia D, 70% da população esteja imunizada. Em Vila Velha 123 mil pessoas (38,4%) foram vacinadas. A prefeitura pretende atingir toda a população até o fim do mês, com atendimento inclusive aos domingos.