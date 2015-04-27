Filas de espera em busca da vacina contra a gripe no Estado

A vacina contra a gripe já está disponível em clínicas particulares do Espírito Santo e desencadeou a corrida pela imunização. Na Grande Vitória, a demanda para obter o medicamento gera filas com mais 100 pessoas. No interior do Estado, a espera ultrapassa cerca de 600 pessoas. Os locais consultados pela reportagem oferecem a imunização trivalente e tetravalente. A vacina trivalente, oferecida nos postos de saúde, protege contra três tipos de vírus. Já a tetravalente, disponível apenas nas clínicas particulares, está no seu primeiro ano de aplicação e imuniza contra um quatro tipos de vírus da influenza, sendo eles A e B, segundo explica a responsável técnica da Vaccini Clínica, Juliana Leite de Castro Moraes.

Your browser does not support the audio element. Capixabas promovem grandes filas em busca da vacina contra a gripe

"A vacina chegou na última semana e já tivemos uma grande procura para a imunização para esse vírus. A novidade para esse ano é que para clínicas privadas nós teremos uma vacina que é com uma proteção mais abrangente. Esse é um dos fatores que tem feito a busca ser maior para imunização nas clínicas", explicou à Rádio CBN Vitória.A vacina aumenta em 25% a proteção contra a doença. No entanto, até o momento, a tetravalente oferecida só pode ser aplicada a partir dos três anos de idade. Há expectativa que até a segunda quinzena de maio o medicamento para crianças a partir dos seis meses de vida já esteja disponível. O preço médio da vacina é de R$ 100.