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IMUNIZAÇÃO

Filas de espera em busca da vacina contra a gripe no Estado

Na Grande Vitória, a demanda para obter o medicamento gera filas com mais 100 pessoas

Publicado em 27 de Abril de 2015 às 17:18

Publicado em 

27 abr 2015 às 17:18
A vacina contra a gripe já está disponível em clínicas particulares do Espírito Santo e desencadeou a corrida pela imunização. Na Grande Vitória, a demanda para obter o medicamento gera filas com mais 100 pessoas. No interior do Estado, a espera ultrapassa cerca de 600 pessoas. Os locais consultados pela reportagem oferecem a imunização trivalente e tetravalente. A vacina trivalente, oferecida nos postos de saúde, protege contra três tipos de vírus. Já a tetravalente, disponível apenas nas clínicas particulares, está no seu primeiro ano de aplicação e imuniza contra um quatro tipos de vírus da influenza, sendo eles A e B, segundo explica a responsável técnica da Vaccini Clínica, Juliana Leite de Castro Moraes.
Capixabas promovem grandes filas em busca da vacina contra a gripe
"A vacina chegou na última semana e já tivemos uma grande procura para a imunização para esse vírus. A novidade para esse ano é que para clínicas privadas nós teremos uma vacina que é com uma proteção mais abrangente. Esse é um dos fatores que tem feito a busca ser maior para imunização nas clínicas", explicou à Rádio CBN Vitória.A vacina aumenta em 25% a proteção contra a doença. No entanto, até o momento, a tetravalente oferecida só pode ser aplicada a partir dos três anos de idade. Há expectativa que até a segunda quinzena de maio o medicamento para crianças a partir dos seis meses de vida já esteja disponível. O preço médio da vacina é de R$ 100.
Risco mais elevadoQualquer pessoa que tenha alguma doença associada corre risco maior de mortalidade pelo vírus Influenza, e não pode deixar de ser vacinada, segundo Juliana: "Diabéticos, cardiopatas, tabagistas, por exemplo. Além disso a faixa etária acima de 60 anos, também há maior risco dessa doença. A gestante, independente da faixa etária, sempre é um grupo prioritário. Além das crianças, que tem uma mortalidade maior pelo vírus", informou.Este ano a campanha de vacinação contra a gripe na rede pública de saúde só começa em maio, com quase um mês de atraso em relação a anos anteriores. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o início da campanha foi adiado para que fosse incorporada a proteção contra um novo tipo de vírus em circulação no Hemisfério Norte. O atraso não deve aumentar o número de casos de gripe deste ano, já que a vacina protege a pessoa por até 12 meses, conforme informou o ministério.

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