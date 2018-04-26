Fila por vacina da gripe lota calçada do Santuário de Vila Velha

Idosos na fila formada na calçada do Santuário de Vila Velha Crédito: Caíque Verli

A manhã de vacinação contra a gripe no Santuário de Vila Velha deixou a calçada da igreja lotada de moradores. Mais de 250 pessoas estavam na fila às 8h, logo depois que as vacinas começaram a ser aplicadas na igreja. A procura foi tanta que uma funcionária da Prefeitura alertou na fila, por volta das 9h30, que não podia garantir a dose de quem chegasse depois desse horário.

O Santuário, no Centro de Vila Velha, é um dos postos volantes montados pela Prefeitura e funcionou na manhã desta quinta-feira (26). Além das unidades de saúde, a prefeitura oferece a vacina em algumas igrejas durante dias específicos.

No Santuário, as primeiras pessoas da fila chegaram às 5h, três horas antes do início marcado da vacinação.

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A aposentada Vera Moreira na fila para tomar vacina em Vila Velha Crédito: Caíque Verli

O autônomo Rodrigo Costa disse que passou a madrugada inteira acordado para não perder a hora, chegar cedo e garantir a imunização.

"Ano passado a fila da vacina contra febre amarela chegou na rua. Preferi chegar cedo para não ter problema", comenta ele.

A aposentada Vera Moreira, de 70 anos, também decidiu madrugar na fila porque tinha outros compromissos.

"Estou acordada desde 1h porque fiquei ansiosa, preciso vacinar cedo porque tenho que levar minha mãe para fazer exame depois. Cheguei aqui, 5h30", conta Vera.

Nesta sexta-feira (27), haverá atendimento na Igreja Batista da Orla, em Itapoã, e nos dias 2, 3 e 8, respectivamente, serão abertos postos na Igreja Católica Nossa Senhora Perpétuo Socorro, Primeira Igreja Batista e Igreja Católica Bom Pastor, situadas na Praia da Costa.