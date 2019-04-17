Fila, perfil desejado e cadastro no trajeto para efetivar adoção

Adoção e a transformação na vida das famílias Crédito: Pixabay

Muitas pessoas buscam na adoção a realização do sonho de ser pai ou mãe e criar uma família. A concretização desse plano, porém, não é tão rápida quanto seria necessária para quem deseja ter a vida transformada em ter uma família. Espera e paciência passam a ser palavras repetidas nesse trajeto da adoção. De acordo com informações do Tribunal de Justiça, existem 848 crianças e adolescentes em acolhimento no Espírito Santo, mas apenas 157 delas estão disponíveis para adoção. Enquanto isso, o número de pretendentes habilitados chega a 913.

Your browser does not support the audio element. ESPECIAL - JOSÉ CARLOS SCHAEFFER - ADOÇÃO - 8.25s - 25-05-19

Mas se há mais pretendentes do que crianças disponíveis, o questionamento é imediato: porque? Segundo o psicólogo da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA) do Tribunal de Justiça, Helerson Silva, o perfil desejado pelos pretendentes não bate com o da maioria das crianças para adoção. Ele afirma que um estudo realizado em 2016 mostrou que 87% dos pretendentes no Espírito Santo desejam crianças de até 6 anos de idade. No entanto, entre os disponíveis, apenas 23,9% tem entre 0 e 9 anos, e 76,1% tem de 9 a 18 anos de idade.

Além da idade, o psicólogo destaca que as crianças que permanecem nos abrigos fazem parte de grupos de irmãos - que não podem ser separados -, e crianças com doenças, que não entram no perfil da maioria dos pretendentes.

“A maioria dessas crianças que vão ficando nas instituições são um pouco maiores, tem alguma deficiência ou doença ou fazem parte de grupos de irmãos. As que são menores e saudáveis costumam sair rapidamente das instituições de acolhimento. Não aparecem tantas crianças assim para suprir a demanda de tantos pretendentes”, disse.

A demora leva pretendentes a esperarem anos por uma oportunidade. O professor Felipe Tessarolo e a esposa entraram na lista de espera em 2017, e até então, aguardam o contato para realizar a adoção. Pela longo tempo de espera, nesse período eles tentaram outras maneiras e fizeram a adoção de uma menina por meio internacional, mas ainda aguardam na fila para adotar uma segunda criança.

“A partir da demora que minha esposa viu outros caminhos e a gente acabou na adoção internacional, mas não eliminando o sonho de adotar uma criança aqui ainda”, disse.

Dificuldades

A jornalista e escritora Ana Davini é autora do livro “Te amo até a Lua”, que tem a adoção como foco central. Ela afirma que outros dois pontos atrasam no andamento das filas de adoção: a falta de integração nos cadastros, e a demora na destituição das crianças de suas famílias.

“É muito difícil que uma criança de uma vara de infância mesmo de São Paulo, não existe uma integração entre as varas daqui, quanto mais entre cidades ou entre Estados. O segundo problema é a demora na destituição do poder familiar. Essas crianças que moram em abrigos e que não foram para a fila da adoção ainda, elas mantém vinculo com as famílias biológicas, mas não moram com elas. Então, nem podem ser adotadas ou moram com as famílias. E é negado a elas o direito que a constituição garante de terem famílias. Isso precisa ser mudado rápido”, destacou.

Segundo Helerson Silva, o cadastro no Espírito Santo está sendo nacionalizado e inclusive já sendo utilizado em outros Estados. No entanto, ele frisa que o cadastro nacional continua em funcionamento e abrindo a opção para a adoção em outros locais.

“Não nos Estados inteiros mas algumas cidades de São Paulo, Rondônia, Paraná, Bahia e Alagoas estão usando o cadastro daqui, que está nesse processo de nacionalização. Porém, está se usando em paralelo com o cadastro antigo para ninguém ser prejudicado. Então, o pretendente que se cadastra aqui no ES e quer adotar em outros Estados, ele pode sem problema nenhum, inclusive escolher os Estados em que quer adotar”, completou.

Já as outras 691 crianças e adolescentes em acolhimento, mas não disponíveis para adoção no Estado, passam por um trabalho de retorno aos seus lares. E de acordo com Helerson, esse é o ideal para cada caso. Se essas tratativas de retorno das crianças para seus pais e responsáveis não apresentarem resultados, seguem para a destituição familiar e inclusão na lista de adoção. Sobre a demora nos processos, ele afirma que é feito um trabalho para redução dos prazos, mas com a ressalva do retorno da criança para a família.

Helerson Silva é psicólogo da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA) do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Crédito: José Carlos Schaeffer

“Aqui no Estado a gente tem trabalhado muito fortemente para reduzir isso. Mas, sem abrir mão do trabalho feito para voltar essa criança para o lar de origem. Claro que não se pode delongar muito isso até para o sofrimento da criança, mas temos que tentar restaurar essa família. E das crianças que são acolhidas, 60% ou um pouco mais a gente consegue voltar para os pais de origem. Sem contar a família extensa. Então a grande maioria das crianças que entram no abrigo, acabam voltando para a sua família nuclear”, explicou.

De acordo com números do Tribunal de Justiça, em 2018, foram registradas 75 adoções pelo cadastro no Espírito Santo. Em 2019, até o mês de abril, 8 adoções foram completadas.

"Família de verdade não desiste"

Para superar as adversidades, a Marcele contou com o amparo do abrigo em que viveu, o Lar Batista, em Laranjeiras, na Serra. Crédito: Arquivo pessoal

E há situações em que a realidade se impõe: jovens acabam atingindo a maioridade e saindo dos abrigos sem família. Marcele Santos, que hoje tem 24 anos, relata isso com propriedade: ela chegou a uma instituição com três, e até os 11 anos, teve a guarda provisória sob a posse de uma família, que optou por não adotá-la e devolvê-la a instituição. Anos depois, ela teve uma nova convivência com a família, mas ainda assim, não foi adotada.

“Fiquei dos 11 aos 16 anos no abrigo. Novamente eles tiveram a minha guarda e mais uma vez me devolveram, por problemas pessoais. Sempre tive a esperança de que eles me adotassem um dia, mas não aconteceu. Depois disso, foi bem difícil a questão psicológica, principalmente. Porque é um baque. Você perde todo o seu chão, parece que cai de um precipício”, disse.

Para superar as adversidades, a Marcele contou com o amparo do abrigo em que viveu, o Lar Batista, em Laranjeiras, na Serra. Segundo ela, ali não faltou o amor de uma família.

“Eu acredito que uma família de verdade não desiste. Ela está do seu lado, e foi sempre o que o lar fez por mim. O amor que talvez eu não tinha de uma família, eles supriram. Eles se cobram que não dão o suficiente, mas é o que podem dar”, declara.

À sua espera

Felizmente, iniciativas como o programa "Esperando por você" estão em vigor para reduzir o número de crianças que já estão disponíveis para adoção, mas seguem em instituições de acolhimento. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com isso, estimula especificamente a adoção de crianças mais velhas, dos grupos de irmãos e daquelas que possuem alguma condição especial de saúde.

Cléo (centro) junto com as mães Rosane e Patrícia e o irmão João Crédito: Arquivo Pessoal

A campanha dá voz a esses meninos e meninas através de vídeos gravados e disponibilizados de forma online em que as crianças brincam, mostram suas personalidades, revelam suas qualidades, habilidades, potencialidades e sonhos.

Pelo “Esperando por Você” que a técnica em enfermagem Rosane Aleixo conheceu a filha Cléo. A jovem ficou por anos em uma instituição e quando estava quase saindo, com 17 anos, foi adotada pela Rosane, que fala do sentimento de ter a nova filha no lar.

“É um sentimento de um pequeno vazio que foi completado e foi até superado porque é muito rápida essa ligação, esse sentimento de amor. É aquela sensação de um filho ter ocupado o lugar na casa, que sempre foi dela, só que a gente não sabia que seria ela. Mas, o lugar dela sempre esteve aqui”, disse.

Em dois anos, 22 vídeos foram ao ar. Nesse tempo, sete dos participantes, todos com mais de 12 anos de idade, já estão vivendo com suas novas famílias, incluindo a Cléo. O endereço com vídeos das crianças e adolescentes está disponível no site www.tjes.jus.br/esperandoporvoce