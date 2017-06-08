Quem precisa fazer ou tirar a segunda via da Carteira de Identidade em Vila Velha tem que chegar bem cedo, às 5 horas. Isso porque o posto que funciona no Shopping Boulevard, na Rodovia do Sol, abre somente às 8 horas. Ao todo são distribuídas 40 senhas. Com isso, muitas pessoas ficam para trás se chegarem após o fim da madrugada.

Your browser does not support the audio element. Fila para obter identidade começa de madrugada, em Vila Velha

O gerente de produção Adriano Araújo, de 32 anos, acabou molhando a identidade e agora tem que fazer outra, mas não conseguiu pegar uma senha. “Eu cheguei aqui 6h50 e já tinha fechado o limite de senhas. Aí fica complicado, porque a gente perde horário de serviço”, disse.

No shopping, que fica na Rodovia do Sol, são distribuídas senhas pela administração ainda do lado de fora, antes de abrir, para que ninguém passe na frente de ninguém ao entrar. No entanto, o porteiro Euvismar Oliveira, de 37 anos, que conseguiu uma senha nesta quinta-feira (8), já perdeu uma senha por causa dessa situação.

“Eu peguei a ficha 24 lá fora e no deslocamento não consegui ser atendido. Deram fichas avulsas, dando para quem não pegou lá fora. Acho um desrespeito e falta de organização”, lamentou. No Espírito Santo, somente a Polícia Civil produz as carteiras de identidade, com postos em 75 municípios. Na Grande Vitória há pontos nos quatro principais municípios. Em Cariacica, no Faça Fácil, o atendimento é por agendamento no site, com até 300 pessoas por dia.

NOVO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

O superintendente de Polícia Técnico-científica, delegado Danilo Bahiense, explica que a Polícia Civil produz até 19 mil carteiras de identidade e 50% delas são de pessoas que perderam. Ele acrescenta ainda que o atendimento no Estado está prejudicado por um déficit de peritos. “Com essa perspectiva de mudanças na legislação outros peritos tem se aposentado bastante. Eu assumi em 2015 com 165 peritos e hoje reduzidos a 93. Só temos condições de atender com um efetivo razoável”, ressaltou.