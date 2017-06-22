Fila no Hemoes para doar sangue às vítimas do acidente na BR-101

Os capixabas lotaram centros de coletas de sangue na Grande Vitória para doarem sangue para as vítimas sangue para as vítimas do grave acidente ocorrido na BR 101 em Guarapari, que deixou dezenas de mortos e feridos na manhã desta quinta-feira.

Your browser does not support the audio element. Hemoes ultrapassa capacidade de coleta de sangue para vítimas do acidente em Guarapari

No Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes), que tem capacidade de realizar 100 coletas de sangue por dia, a oferta foi tanta que a direção precisou sugerir que os doadores voltassem nos próximos dias para realizarem as doações. Durante a tarde desta quinta-feira, o Hemoes também disponibilizou um ônibus que funciona como unidade móvel de coleta, com a mesma capacidade de coleta.

O diretor do Hemoes, Marcus Vinícius Souza Coelho agradeceu a solidariedade do capixaba e reforça que as doações devem continuar a serem feitas nos próximos dias.

“Se o doador não puder vir nesta semana, que venha na semana que vem. A oferta recebida hoje ultrapassou a nossa estrutura e capacidade de coleta. Nós tivemos que dispensar algumas pessoas, para que elas não ficassem esperando”, explicou.

Para dar conta da demanda, nesta sexta-feira (23), o Hemoes vai voltar a disponibilizar uma unidade móvel, no pátio do hemocentro estadual, à partir das 7 horas, em Vitória. O hemocentro estadual funciona também no sábado e vai estar aberto das 7h às 19 horas para receber os doadores voluntários.

“A população veio em peso. Recebemos ligações de outros municípios querendo vir doar aqui em Vitória. Os Hemocentros de Linhares e Colatina também receberam muita demanda. A população capixaba foi muito solidária a esse trágico acidente que aconteceu em nosso estado”, destacou.

O Hemoes de Vitória fica na Avenida Marechal Campos, número 1.468, bairro Maruípe. A unidade funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h.