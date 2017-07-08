Fila nas agências da Caixa para sacar o FGTS neste sábado (08)

A Caixa Econômica Federal iniciou neste sábado (8) a etapa de saques das contas inativas do FGTS para pessoas que nasceram no mês de dezembro. A estimativa da instituição financeira é que até o dia 31 de julho, quando se encerra o prazo para retirada do dinheiro, mais de 49 mil capixabas procurem as agências da Caixa. Os recursos disponíveis para saque ultrapassam R$ 47 milhões.

Your browser does not support the audio element. Fila nas agências da Caixa para sacar o FGTS neste sábado

Antes do início do atendimento, às 9h, algumas filas se formaram nas portas dos bancos. No entanto, assim que a entrada foi liberada, os interessados em sacar o FGTS foram atendidos com rapidez. Uma dessas pessoas é a operadora de telemarketing Luzia Ana, de 50 anos, que chegou à agência da Caixa no Centro de Vitória às 7h para garantir um lugar na fila.

Luzia vai usar o recurso do FGTS para quitar dívidas. “Com esse dinheiro, eu vou pagar minha conta atrasada do cartão de crédito. Eu cheguei aqui umas 7h e só havia cinco pessoas na minha frente. O atendimento foi bem rápido”, contou.

A cabeleireira Alessandra Felício, de 30 anos, também conseguiu sacar o FGTS com facilidade na manhã deste sábado. Ela diz que também vai pagar contas atrasadas. “O dinheiro é pouquinho, mas dá para ajudar a aliviar um pouquinho as contas. Tudo não vai dar, não. Quem dera.

O diretor regional da Caixa no Espírito Santo, Tarcísio Luiz Dalvi, ressalta que é importante que os trabalhadores não deixem para tentar sacar o FGTS no último dia para evitar transtornos. Como o prazo para os saques vence no dia 31 de julho, Tarcísio faz um alerta. “Se perder o prazo, volta à condição do Fundo de Garantia. Não tem mais essa condição de saque, só para utilizar em alguma outra situação, como amortização de prestação, por exemplo”, informou.