Fila nas agências da Caixa para sacar o FGTS neste sábado (08)

A Caixa Econômica Federal iniciou neste sábado (8) a etapa de saques das contas inativas do FGTS para pessoas que nasceram no mês de dezembro. A estimativa da instituição financeira é que até o dia 31 de julho, quando se encerra o prazo para retirada do dinheiro, mais de 49 mil capixabas procurem as agências da Caixa. Os recursos disponíveis para saque ultrapassam R$ 47 milhões.
Fila nas agências da Caixa para sacar o FGTS neste sábado
Antes do início do atendimento, às 9h, algumas filas se formaram nas portas dos bancos. No entanto, assim que a entrada foi liberada, os interessados em sacar o FGTS foram atendidos com rapidez. Uma dessas pessoas é a operadora de telemarketing Luzia Ana, de 50 anos, que chegou à agência da Caixa no Centro de Vitória às 7h para garantir um lugar na fila.
Luzia vai usar o recurso do FGTS para quitar dívidas. “Com esse dinheiro, eu vou pagar minha conta atrasada do cartão de crédito. Eu cheguei aqui umas 7h e só havia cinco pessoas na minha frente. O atendimento foi bem rápido”, contou.
A cabeleireira Alessandra Felício, de 30 anos, também conseguiu sacar o FGTS com facilidade na manhã deste sábado. Ela diz que também vai pagar contas atrasadas. “O dinheiro é pouquinho, mas dá para ajudar a aliviar um pouquinho as contas. Tudo não vai dar, não. Quem dera.
O diretor regional da Caixa no Espírito Santo, Tarcísio Luiz Dalvi, ressalta que é importante que os trabalhadores não deixem para tentar sacar o FGTS no último dia para evitar transtornos. Como o prazo para os saques vence no dia 31 de julho, Tarcísio faz um alerta. “Se perder o prazo, volta à condição do Fundo de Garantia. Não tem mais essa condição de saque, só para utilizar em alguma outra situação, como amortização de prestação, por exemplo”, informou.
Além dos trabalhadores nascidos em dezembro, quem não conseguiu sacar o FGTS nas etapas anteriores também pode procurar as agências da Caixa para retirar o dinheiro. Podem sacar as pessoas que pediram demissão ou foram demitidas por justa causa até o dia 31 de dezembro de 2015.