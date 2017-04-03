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EM JARDIM CAMBURI

Fila grande causa confusão em posto de saúde em Vitória

De acordo com a prefeitura, a unidade de saúde acabou absorvendo a demanda de famílias que deixaram de pagar planos de saúde

Publicado em 03 de Abril de 2017 às 12:17

Publicado em 

03 abr 2017 às 12:17
Unidade de Saúde de Jardim Camburi ficou cheia na manhã desta segunda-feira Crédito: Rafael Monteiro de Barros Rádio CBN
O primeiro dia útil de abril começou com uma verdadeira confusão na Unidade de Saúde de Jardim Camburi, em Vitória. Pacientes que chegaram ainda de madrugada e no início da manhã estavam irritados com a demora no atendimento para marcação de consulta. A Secretaria Municipal de Saúde garantiu que todos que buscarem a unidade vão ter suas consultas agendadas.
Mesmo com essa garantia, há pessoas que reclamam de terem enfrentado fila desde o início da manhã e, mesmo assim, não conseguirem marcar um atendimento, como é o caso do servidor público Paulo Roberto da Silva, que tentava uma consulta para a esposa com um ginecologista.
Fila grande causa confusão em posto de saúde em Vitória
Ele conta que já havia muita confusão antes de a unidade de saúde ser aberta. “A fila já estava enorme, dando a volta ao posto. Depois, peguei a senha e tive que enfrentar uma outra fila. Na hora que eu cheguei para marcar o atendimento com um médico, a agenda dele já estava fechada”, disse.
A secretária de Saúde de Vitória, Cátia Lisboa, afirmou que todas as pessoas que foram à unidade de Saúde de Jardim Camburi na manhã desta segunda-feira (3) vão ter suas consultas marcadas, apesar da reclamação dos pacientes que foram buscar o atendimento. “Todas as pessoas que buscaram e buscarão o atendimento na Unidade de Saúde de Jardim Camburi, que está aberta até as 21h, terão a garantia do seu agendamento”, frisou.
Aumento da demanda
De acordo com a secretária, a demanda na Unidade de Saúde de Jardim Camburi aumentou neste ano. Segundo Cátia Lisboa, isso acontece porque o bairro é o mais populoso de Vitória e a unidade de saúde acabou absorvendo a demanda de famílias que deixaram de pagar planos de saúde.
Ainda de acordo com a secretária, moradores de outros bairros e até mesmo de outros municípios acabam buscando atendimento na unidade de saúde de Jardim Camburi. Para contornar esse problema, Cátia Lisboa explicou que haverá um recadastramento de pacientes para melhorar o atendimento à população que mora no bairro.
A secretária também disse que a prefeitura de Vitória vai mudar o sistema de marcação de consultas e que, já no próximo mês de maio, cinco unidades de saúde, que ainda não estão definidas, vão ter marcação de consulta online.

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