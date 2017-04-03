Unidade de Saúde de Jardim Camburi ficou cheia na manhã desta segunda-feira Crédito: Rafael Monteiro de Barros Rádio CBN

O primeiro dia útil de abril começou com uma verdadeira confusão na Unidade de Saúde de Jardim Camburi, em Vitória. Pacientes que chegaram ainda de madrugada e no início da manhã estavam irritados com a demora no atendimento para marcação de consulta. A Secretaria Municipal de Saúde garantiu que todos que buscarem a unidade vão ter suas consultas agendadas.

Mesmo com essa garantia, há pessoas que reclamam de terem enfrentado fila desde o início da manhã e, mesmo assim, não conseguirem marcar um atendimento, como é o caso do servidor público Paulo Roberto da Silva, que tentava uma consulta para a esposa com um ginecologista.

Your browser does not support the audio element. Fila grande causa confusão em posto de saúde em Vitória

Ele conta que já havia muita confusão antes de a unidade de saúde ser aberta. “A fila já estava enorme, dando a volta ao posto. Depois, peguei a senha e tive que enfrentar uma outra fila. Na hora que eu cheguei para marcar o atendimento com um médico, a agenda dele já estava fechada”, disse.

A secretária de Saúde de Vitória, Cátia Lisboa, afirmou que todas as pessoas que foram à unidade de Saúde de Jardim Camburi na manhã desta segunda-feira (3) vão ter suas consultas marcadas, apesar da reclamação dos pacientes que foram buscar o atendimento. “Todas as pessoas que buscaram e buscarão o atendimento na Unidade de Saúde de Jardim Camburi, que está aberta até as 21h, terão a garantia do seu agendamento”, frisou.

Aumento da demanda

De acordo com a secretária, a demanda na Unidade de Saúde de Jardim Camburi aumentou neste ano. Segundo Cátia Lisboa, isso acontece porque o bairro é o mais populoso de Vitória e a unidade de saúde acabou absorvendo a demanda de famílias que deixaram de pagar planos de saúde.

Ainda de acordo com a secretária, moradores de outros bairros e até mesmo de outros municípios acabam buscando atendimento na unidade de saúde de Jardim Camburi. Para contornar esse problema, Cátia Lisboa explicou que haverá um recadastramento de pacientes para melhorar o atendimento à população que mora no bairro.