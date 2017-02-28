Mais de três mil pessoas compareceram ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Porto Novo, em Cariacica, em mais um dia de mutirão de vacinação contra a febre amarela . Nesta terça-feira (28), uma longa fila se formou e alguns moradores chegaram ao local ainda de madrugada para conseguir se imunizar contra a doença.

Your browser does not support the audio element. Fila gigantesca em mutirão de vacinação contra febre amarela em Cariacica

A decisão de imunizar todo o município é uma medida cautelar, uma vez que exames realizados em um macaco encontrado morto no bairro Flexal, no início de fevereiro, deu positivo para febre amarela.

O mutirão teve início na segunda-feira, 27 de fevereiro, e segue até quarta-feira, 1º de março. A secretaria de saúde de Cariacica disponibilizou 1,5 mil doses por dia, mas a procura foi maior do que a oferta. A referência técnica da Secretaria de Saúde de Cariacica, Tatiana Garcia Vieira, garantiu que quem não conseguir se vacinar neste mutirão vai conseguir nos postos de saúde. “Durante o mês de março todas as unidades de saúde vão vacinar contra febre amarela, e inclusive aos sábados, das 8h às 15 horas”, afirmou.

Com medo da doença, Vera Lúcia da Silva, que mora na região onde o macaco foi encontrado morto com a doença, chegou com a família ainda de madrugada ao local. “Eu cheguei as 3h15 vim com meu esposo, meu filho, minha irmã, meus seis sobrinhos e meu cunhado”, contou aliviada.

Já Rosangela Serafim, que chegou ao posto de vacinação no fim da madrugada, voltou para casa sem imunizar o filho de um ano e quatro meses. “Agora vamos ver o que é possível fazer, pelo menos ele tem que ser vacinado. Lá em casa são sete pessoas e ninguém conseguiu tomar a vacina”, relata.