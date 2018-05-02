Fila e espera no chão: o drama de doentes na Farmácia Cidadã

Sem cadeiras, moradores esperam sentados no chão da Farmácia Cidadã Crédito: CBN Vitória

Filas que dão a volta no quarteirão, idosos e doentes no chão, um calor difícil de suportar: esse é o drama dos capixabas que precisam buscar remédio na Farmácia Cidadã Estadual de Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo. A reportagem da CBN conversou nesta quarta-feira (02) com alguns pacientes que sofrem constantemente para conseguir ter acesso à medicação gratuita na unidade.

A Farmácia estava lotada. Alguns usuários esperavam no chão. Outros do lado de fora, em pé ou sentados na calçada. Uma espera que dura até mais de quatro horas para idosos, doentes, pessoas com dificuldade de locomoção.

Gilmar da Silva, que é administrador e tem 51 anos, fez uma cirurgia há quatro meses no coração para colocar 4 pontes de safena e ficou mais de três horas na unidade. Isso, sem cadeira para sentar.

Mesmo após ter feito uma cirurgia no coração, Gilmar da Silva passa horas esperando atendimento na Farmácia Cidadã Crédito: Caíque Verli

"Não poderia estar tanto tempo assim em pé. Posso andar, mas não posso ficar duas, três, quatro horas em pé. Os médicos não me recomendam isso. Estou frustrado, triste", lamentou Gilmar.

Uma pedagoga, que não quis se identificar e tem reumatismo, contou que os primeiros da fila chegam às 4h30. "Aí você chega e a fila está virando no quarteirão. Quando a farmácia abre, 7h, você enfrenta outra fila para pegar a senha. Hoje eu esperei uma hora para pegar senha. Peguei a senha, fui em casa, agilizei um monte de coisas em casa, voltei agora e ainda tem 40 pessoas na minha frente", relatou, revoltada, a moradora de Vila Velha.

Até para quem consegue uma cadeira para se sentar na farmácia, a espera não é fácil. A agente comunitária Ana Cláudia, de 54 anos, reclamou que o local é muito quente porque o ar-condicionado não suporta a quantidade de gente que fica lá dentro. "Saí de lá agora, estou suando. Em pé, muita gente em pé. O ar não dá conta, a porta só fica aberta. É muito difícil".

O primeiro dia útil do mês também teve problemas na Farmácia Cidadã, na Serra. Os usuários se depararam com uma fila extensa e com um cartaz alertando para a distribuição de apenas 30 senhas por dia, por causa do déficit de funcionários.