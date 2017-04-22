Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Festa da Penha

Fiéis lotam praça da Catedral Metropolitana para Romaria dos Homens

Procissão, bastante conhecida como "Romaria da Família", é o momento mais importante das comemorações que duram uma semana todos os anos após a Páscoa

Publicado em 22 de Abril de 2017 às 19:43

Publicado em 

22 abr 2017 às 19:43
Fiéis reunidos na área da Catedral Metropolitana de Vitória Crédito: Patrícia Scalzer
A Praça da Catedral Metropolitana de Vitória ficou lotada de fiéis na noite deste sábado (22) para a realização de mais uma Romaria dos Homens, dentro da programação da Festa da Penha, com homenagens e celebrações à santa padroeira dos capixabas. A imagem da Virgem da Penha segue em um veículo enfeitado com um enorme arranjo de flores para percorrer o trajeto em meio aos romeiros.
Fiéis reunidos na área da Catedral Metropolitana de Vitória Crédito: Patrícia Scalzer Rádio CBN
A caminhada dos devotos de Nossa senhora começa na Capital com destino ao Parque da Prainha, em Vila Velha, na região do morro do Convento da Penha – um percurso de 14 km. A reportagem da Rádio CBN acompanha os romeiros de perto, na noite deste sábado. O conferente Marcos, morador de Cobilândia, em Vila Velha, é um deles. O rapaz participa há anos da romaria para agradecer a manutenção da saúde dele, familiares e amigos.
Marcos é morador de Cobilândia, Vila Velha Crédito: Patrícia Scalzer Rádio CBN
A procissão, também conhecida como “Romaria da Família”, é o momento mais importante das comemorações que duram uma semana todos os anos após a Páscoa. A procissão começou, oficialmente, pouco antes das 19h30, no entanto, antes disso, já foi possível constatar a presenta de pessoas caminhando pelas principais ruas e avenidas, além da Segunda Ponte – que liga a Capital aos municípios de Cariacica e Vila Velha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados