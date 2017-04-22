Fiéis lotam praça da Catedral Metropolitana para Romaria dos Homens

Fiéis reunidos na área da Catedral Metropolitana de Vitória Crédito: Patrícia Scalzer

A Praça da Catedral Metropolitana de Vitória ficou lotada de fiéis na noite deste sábado (22) para a realização de mais uma Romaria dos Homens, dentro da programação da Festa da Penha, com homenagens e celebrações à santa padroeira dos capixabas. A imagem da Virgem da Penha segue em um veículo enfeitado com um enorme arranjo de flores para percorrer o trajeto em meio aos romeiros.

Fiéis reunidos na área da Catedral Metropolitana de Vitória Crédito: Patrícia Scalzer Rádio CBN

A caminhada dos devotos de Nossa senhora começa na Capital com destino ao Parque da Prainha, em Vila Velha, na região do morro do Convento da Penha – um percurso de 14 km. A reportagem da Rádio CBN acompanha os romeiros de perto, na noite deste sábado. O conferente Marcos, morador de Cobilândia, em Vila Velha, é um deles. O rapaz participa há anos da romaria para agradecer a manutenção da saúde dele, familiares e amigos.

Marcos é morador de Cobilândia, Vila Velha Crédito: Patrícia Scalzer Rádio CBN