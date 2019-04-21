Fiéis lotam campinho do Convento na abertura da Festa da Penha

Campinho do Convento lotado na abertura da Festa da Penha 2019 Crédito: José Carlos Schaeffer

Mesmo debaixo de sol forte e muito calor, centenas de fiéis participaram da abertura da Festa da Penha 2019, realizada no campinho do Convento da Penha na tarde deste domingo (21). Neste ano, o oitavário acontecerá até o dia 29 de abril e tem como temática “Eis aqui a serva do Senhor”. O tema é inspirado na passagem bíblica de Lucas (1,38) e foi escolhido para atrair os jovens, entender e falar a linguagem desse público e ser motivo de reflexões acerca do servir a Deus.

A missa de abertura foi celebrada pelo Arcebispo de Vitória Dom Dario Campos, que durante a celebração falou sobre o ato de Maria ter e dar Jesus ao povo, passando aos fiéis a mensagem de praticar o evangelho no dia a dia.

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“Nossa Senhora não guardou Jesus só para si, ela deu Jesus para todos nós. Se temos Jesus, é porque Nossa Senhora doou seu filho para cada um de nós. E nós que recebemos e comungamos Jesus não podemos ficar com ele só para nós. Também devemos transmitir e levar Jesus e a alegria de seu evangelho a todos os povos”, disse.

O arcebispo de Vitória Dom Dario Campos celebrou a missa de abertura da Festa da Penha 2019 Crédito: José Carlos Schaeffer

O Guardião do Convento da Penha, Frei Paulo Roberto afirmou que a expectativa para a festa é grande e que o Santuário está de portas abertas para acolher a todos.

“A expectativa é grande para dividir a grande alegria que Jesus ressuscitou. E quanto mais pessoas puderem participar dessa alegria, melhor. A gente tem muita gratidão de poder acolher aqui no Convento da Penha todas as pessoas que se sentem amadas por Deus. E a medida que a gente divide e partilha o amor, mais amados nós nos sentimos”, destacou.

O guardião do Convento da Penha, frei Paulo Roberto Crédito: José Carlos Schaeffer

Durante a missa de abertura o sol era forte e muitas pessoas procuraram um pouco de sombra para acompanharem o início da Festa. Entre elas estava a aposentada Eliane Maria Ferreira, 65. Moradora de Vitória, ela frequenta a Festa da Penha todos os anos em agradecimento a uma graça alcançada ainda durante a juventude, quando o pai foi curado de uma doença grave.

“Em 1975, subi o convento e entreguei o problema do meu pai nas mãos de Nossa Senhora porque tenho muita confiança nela. Ele ficou curado de uma asma crônica, doença que tinha desde os 27 anos. Eu sou muito agradecida a Deus. Nossa Senhora é uma mãe presente. Ela está ao nosso alcance, ao alcance de todos os filhos”.

Eliane Ferreira é devota de Nossa Senhora da Penha Crédito: José Carlos Schaeffer

Até o dia 29 de abril, quando se encerra o oitavário, serão realizada missas, procissões e apresentações musicais durante as festividades da padroeira do Espirito Santo. A Festa da Penha é o maior evento religioso do Estado e a terceira maior festa mariana do Brasil, atrás do Círio de Nazaré e da Festa de Nossa Senhora de Aparecida.

Confira a programação:

22 de abril (Segunda-feira)

- Missas na Capela do Convento às 6h, 7h e 9h30;

- Oitavário com Missa no Campinho às 15h – (Área Pastoral Serrana);

- Noite de Oração no Campinho do Convento às 19h30. O evento contará com a participação do Movimento das Mães que Oram Pelos Filhos.

23 de abril (Terça-feira)

- Missas na Capela do Convento às 6h, 7h e 09h30;

- Oitavário com Missa no Campinho às 15h – (Área Pastoral Cariacica/Viana);

- Bênção para casais no Campinho do Convento às 19h30.

24 de abril (Quarta-feira)

- Missas na Capela do Convento às 6h, 7h e 9h30;

- Oitavário com Missa no Campinho às 15h – (Área Pastoral Benevente);

- Noite Mariana na Catedral Metropolitana de Vitória às 19h30. O evento contará com participação do Padre Joãozinho e da Orquestra de Violões Bom Pastor – Maestro Hugo Leonardo.

25 de abril (Quinta-feira)

- Missas na Capela do Convento às 6h, 7h e 9h30;

- Oitavário com Missa no Campinho às 15h – (Área Pastoral Serra/Fundão);

- Apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo no Santuário de Vila Velha às 19h30.

26 de abril (Sexta-feira)

- Missas na Capela do Convento às 6h, 7h e 9h30;

- Oitavário com Missa no Campinho às 15h – (Área Pastoral de Vitória);

- Romaria dos Militares, com saída do Portão do Convento às 14h;

- Noite Franciscana no Campinho do Convento às 19h30.

27 de abril (Sábado)

- Missa na Capela do Convento às 6h;

- Missa da Diocese de São Mateus às 8h no Campinho;

- Romaria das Pessoas com Deficiência às 8h. A saída ocorrerá na Praça Duque de Caxias, Centro de Vila Velha;

- Translado da Imagem de Nossa Senhora da Penha pela Baía de Vitória às 10h. A saída ocorrerá na Escola de Aprendizes de Marinheiros do Espírito Santo – EAMES;

- Missa da Romaria dos Adolescentes e Jovens no Campinho às 10h;

- Oitavário com Missa (Diocese de Cachoeiro de Itapemirim) no Campinho às 15h;

- Missa de Envio e Bênção da Romaria dos Homens, na Catedral Metropolitana de Vitória, às 18h. Em seguida, haverá o início da caminhada rumo ao Parque da Prainha, em Vila Velha;

- Missa de Encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha às 23h.

28 de abril (Domingo)

- Missas na Capela do Convento às 5h e 7h;

- Missa da Diocese de Colatina no Campinho às 8h;

- Remaria – Saída da Praia da Costa às 8h;

- Bênção dos Motociclistas na Prainha às 10h;

- Romaria das Mulheres, com saída do Santuário de Vila Velha às 16h. Participação do Coral da ARCELOR;

- Encerramento do Oitavário e Missa da Romaria das Mulheres na Prainha às 17h.

- Show de Encerramento da Romaria das Mulheres;

- Vigília Eucarística Jovem no Campinho do Convento. Abertura será às 22h e Vigília acontece até às 7h da manhã do dia 29 de abril (segunda-feira).

29 de abril (Segunda-feira – Dia da padroeira do Espírito Santo)

- Encerramento da Vigília Eucarística Jovem e Missa da CRB e Seminário no Campinho às 7h;

- Romaria dos Ciclistas com saída às 8h da Praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha;

- Apresentação da Associação Cultural Coletivo do Samba – Projeto de Mestre Sala e Porta Bandeira Mirim no Campinho do Convento às 8h30;

- Romaria dos Conguistas no Campinho do Convento às 9h;

- Missa das Pastorais Sociais no Campinho às 10h;

- Missa de Encerramento da Festa da Penha 2019, às 16h, no Parque da Prainha;

- Show de Encerramento da Festa da Penha 2019 no Parque da Prainha. O evento ocorrerá após a missa;