O segundo dia de Oitavário da Festa da Penha 2017 teve um mosaico gigante com a imagem da padroeira do Espírito Santo no encerramento da missa. Nesta segunda-feira (17), o evento foi organizado pela área Pastoral Serrana, que compreende as paróquias de Brejetuba; Afonso Cláudio; Pedra Azul, Araguaia; Santa Isabel; Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina.

Your browser does not support the audio element. Fiéis fazem mosaico de Nossa Senhora da Penha

Sob forte sol, os fiéis acompanharam a missa que foi presidida pelo Padre Paulo, da paróquia Santa Isabel. Momentos antes da missa, Frei Clarêncio, que participava do Oitavário, pediu que os devotos não elejam políticos que são suspeitos de receberem propina. “Não votem em políticos que nos roubaram. Não votem nessas pessoas, precisamos ter um país de ordem, progresso e paz”, afirmou.

O ponto alto da celebração foi a apresentação da área Pastoral Serrana, que aconteceu no final da missa. Ao som do tema da Campanha da Fraternidade deste ano, um mosaico com a imagem de Nossa Senhora da Penha se formou entre os fiéis.