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Festa da Penha

Fiéis devem cobrar de autoridades a promoção da paz, diz padre

Fala do padre Fernando Souza foi em missa no 5° dia do Oitavário. Nesta sexta-feira, a área pastoral de Vitória será responsável por coordenar a programação, que começa às 14h30, no campinho do Convento da Penha

Publicado em 20 de Abril de 2017 às 20:47

Publicado em 

20 abr 2017 às 20:47
Quarta missa do Oitavário 19/04/2017 Crédito: Carlos Alberto Silva GZ
Durante missa no quinto dia de Oitavário, na tarde desta quinta-feira (20), no campinho do Convento da Penha, o padre Fernando Souza alertou aos fiéis que todo cristão tem a responsabilidade de promover uma sociedade pacífica, além cobrar das autoridades a promoção da paz.
Fiéis devem cobrar de autoridades a promoção da paz, diz padre
O campinho do Convento ficou repleto de fieis para acompanhar a missa, mesmo sob um forte sol. Ainda no início da celebração, a Romaria dos Militares, que partiu da Prainha, chegou ao local carregando a imagem de Nossa Senhora da Penha.
O aposentado Antônio Cardoso, de 64 anos, é voluntário no Convento da Penha há oito anos. Ele conta que ficou cerca de um ano sem poder andar e que o médico, do tratamento dele, chegou a indicar que Antônio precisaria comprar uma cadeira de rodas elétrica.
No entanto, o aposentado acredita que a fé em Nossa Senhora da Penha foi fundamental para que ele voltasse a andar sem dor e conseguisse subir as escadarias do Convento. “Eu acredito que foi ela. Eu tinha a maior vontade de subir lá e não conseguia. Agora, quantas vezes eu quiser, eu vou sem problema algum”, contou à Rádio CBN.
Nesta quinta, o Oitavário da Festa da Penha teve coordenação da área pastoral de Serra e Fundão. Já nesta sexta-feira (21), a área pastoral de Vitória será responsável por coordenar a programação, que começa às 14h30, no campinho do Convento da Penha.

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