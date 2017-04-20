Quarta missa do Oitavário 19/04/2017 Crédito: Carlos Alberto Silva GZ

Durante missa no quinto dia de Oitavário, na tarde desta quinta-feira (20), no campinho do Convento da Penha, o padre Fernando Souza alertou aos fiéis que todo cristão tem a responsabilidade de promover uma sociedade pacífica, além cobrar das autoridades a promoção da paz.

Your browser does not support the audio element. Fiéis devem cobrar de autoridades a promoção da paz, diz padre

O campinho do Convento ficou repleto de fieis para acompanhar a missa, mesmo sob um forte sol. Ainda no início da celebração, a Romaria dos Militares, que partiu da Prainha, chegou ao local carregando a imagem de Nossa Senhora da Penha.

O aposentado Antônio Cardoso, de 64 anos, é voluntário no Convento da Penha há oito anos. Ele conta que ficou cerca de um ano sem poder andar e que o médico, do tratamento dele, chegou a indicar que Antônio precisaria comprar uma cadeira de rodas elétrica.

No entanto, o aposentado acredita que a fé em Nossa Senhora da Penha foi fundamental para que ele voltasse a andar sem dor e conseguisse subir as escadarias do Convento. “Eu acredito que foi ela. Eu tinha a maior vontade de subir lá e não conseguia. Agora, quantas vezes eu quiser, eu vou sem problema algum”, contou à Rádio CBN.