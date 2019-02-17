Crédito: Siumara Gonçalves

Centenas de fiéis e admiradores foram até a Catedral de Vitória, neste domingo (17), para se despedirem do arcebispo emérito de Vitória, Dom Silvestre Luiz Scandian. Desde a chegada do corpo, às 22h de sábado (16) até a saída para o sepultamento, missas são celebradas a cada duas horas.

A última está marcada para as 15 horas deste domingo (17). Depois, será feito translado do corpo até o Cemitério do Bosque, no bairro Alvorada, em Vila Velha, pelo Corpo de Bombeiros.

O local de sepultamento foi um pedido do próprio Dom Silvestre, por estarem no mesmo local os pais do arcebispo. Após cinco anos do sepultamento, os restos mortais serão levados até a cripta da Catedral de Vitória.

Your browser does not support the audio element. Fiéis dão o último adeus a Dom Silvestre Scandian em Vitória

Dom Silvestre faleceu aos 87 anos na madrugada de sábado, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele estava internado desde o início do mês por causa de uma meningite. Durante o velório, Dom Silvestre foi lembrado pela sua postura em favor dos menos favorecidos e no combate à violência e o crime organizado no Estado.

Darcy e Márcia fizeram questão de dar o último adeus ao arcebispo Crédito: Patrícia Scalzer

O deputado Estadual Lorenzo Pazolini (PRP) contou que era muito jovem quando Dom Silvestre era arcebispo de Vitória, mas se lembra que ele foi uma figura emblemática para o Estado.

“Ele tinha engajamento e uma história que marcou nosso Estado de forma muito positiva nas áreas social, política e econômica. Teve destaque também na retomada das instituições, na luta contra o crime organizado, contra a desordem. Dificilmente teremos outra pessoa com tamanha envergadura”, contou.

O casal Darcy Salles e Márcia Ribeiro fez questão de dar o último adeus ao arcebispo. Darcy, que é servidor público, contou que Dom Silvestre sempre olhou pelos menos favorecidos. “Ele honrou a igreja, a missão sacerdotal que recebeu. Dedicou a vida à igreja e às pessoas que foram o rebanho dele durante sua passagem na Arquidiocese de Vitória”, disse.

A aposentada Izalina Souza lamentou a morte de Dom Silvestre. “Estou muito triste, sempre assistia as missas dele na Catedral quando era arcebispo de Vitória”.

Padre Renato Criste Crédito: Patrícia Scalzer

O pároco da Catedral de Vitória, Renato Criste, lembra que Dom Silvestre conseguia ser marcante, mesmo sendo discreto.

“Dom Silvestre no seu jeito sereno e humilde de ser comunicava à essência da vida e a sua postura diante do mundo, da sociedade. Sempre tinha a palavra acertada de reconciliação, mas ao mesmo tempo profética, de quem não era conivente com a injustiça e com o mal”, destacou.

Dom Silvestre foi arcebispo de Vitória entre os anos de 1984 a 2004, desde então, se tornou arcebispo emérito.

Nos 20 anos, em que comandou a Arquidiocese de Vitória, o arcebispo foi um dos principais líderes de uma igreja, com voz combativa e antenada às questões políticas e sociais. Um dos grandes legados foi a participação ativa e articuladora no movimento que marcou a história do Estado no enfrentamento à corrupção que uniu igrejas, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a sociedade civil organizada, num movimento que ficou conhecido com Reage Espírito Santo.