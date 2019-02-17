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ARCEBISPO EMÉRITO

Fiéis dão o último adeus a Dom Silvestre Scandian em Vitória

Centenas de fiéis e admiradores foram até a Catedral de Vitória, neste domingo (17), para se despedirem do arcebispo emérito de Vitória, Dom Silvestre Luiz Scandian, que morreu na madrugada de sábado (16)

Publicado em 17 de Fevereiro de 2019 às 13:11

Publicado em 

17 fev 2019 às 13:11
Crédito: Siumara Gonçalves
Centenas de fiéis e admiradores foram até a Catedral de Vitória, neste domingo (17), para se despedirem do arcebispo emérito de Vitória, Dom Silvestre Luiz Scandian. Desde a chegada do corpo, às 22h de sábado (16) até a saída para o sepultamento, missas são celebradas a cada duas horas.
A última está marcada para as 15 horas deste domingo (17). Depois, será feito translado do corpo até o Cemitério do Bosque, no bairro Alvorada, em Vila Velha, pelo Corpo de Bombeiros.
O local de sepultamento foi um pedido do próprio Dom Silvestre, por estarem no mesmo local os pais do arcebispo. Após cinco anos do sepultamento, os restos mortais serão levados até a cripta da Catedral de Vitória.
Fiéis dão o último adeus a Dom Silvestre Scandian em Vitória
Dom Silvestre faleceu aos 87 anos na madrugada de sábado, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele estava internado desde o início do mês por causa de uma meningite. Durante o velório, Dom Silvestre foi lembrado pela sua postura em favor dos menos favorecidos e no combate à violência e o crime organizado no Estado.
Darcy e Márcia fizeram questão de dar o último adeus ao arcebispo Crédito: Patrícia Scalzer
O deputado Estadual Lorenzo Pazolini (PRP) contou que era muito jovem quando Dom Silvestre era arcebispo de Vitória, mas se lembra que ele foi uma figura emblemática para o Estado.
“Ele tinha engajamento e uma história que marcou nosso Estado de forma muito positiva nas áreas social, política e econômica. Teve destaque também na retomada das instituições, na luta contra o crime organizado, contra a desordem. Dificilmente teremos outra pessoa com tamanha envergadura”, contou.
O casal Darcy Salles e Márcia Ribeiro fez questão de dar o último adeus ao arcebispo. Darcy, que é servidor público, contou que Dom Silvestre sempre olhou pelos menos favorecidos. “Ele honrou a igreja, a missão sacerdotal que recebeu. Dedicou a vida à igreja e às pessoas que foram o rebanho dele durante sua passagem na Arquidiocese de Vitória”, disse.
A aposentada Izalina Souza lamentou a morte de Dom Silvestre. “Estou muito triste, sempre assistia as missas dele na Catedral quando era arcebispo de Vitória”.
Padre Renato Criste Crédito: Patrícia Scalzer
O pároco da Catedral de Vitória, Renato Criste, lembra que Dom Silvestre conseguia ser marcante, mesmo sendo discreto.
“Dom Silvestre no seu jeito sereno e humilde de ser comunicava à essência da vida e a sua postura diante do mundo, da sociedade. Sempre tinha a palavra acertada de reconciliação, mas ao mesmo tempo profética, de quem não era conivente com a injustiça e com o mal”, destacou.
Dom Silvestre foi arcebispo de Vitória entre os anos de 1984 a 2004, desde então, se tornou arcebispo emérito.
Nos 20 anos, em que comandou a Arquidiocese de Vitória, o arcebispo foi um dos principais líderes de uma igreja, com voz combativa e antenada às questões políticas e sociais. Um dos grandes legados foi a participação ativa e articuladora no movimento que marcou a história do Estado no enfrentamento à corrupção que uniu igrejas, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a sociedade civil organizada, num movimento que ficou conhecido com Reage Espírito Santo.
Em 2010, começou a apresentar sinais de ausências e falhas de memória que evoluíram para o Alzheimer. Em setembro de 2018 se mudou para a Casa de Repouso dos Padres do Verbo Divino, em Juiz de Fora, Minas Gerais.
 

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