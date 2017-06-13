Mais de 45 mil pessoas participaram dos treze dias de festa de Santo Antônio na basílica, no bairro Santo Antônio, em Vitória.

Your browser does not support the audio element. Fiéis comemoram o Dia de Santo Antônio na Basílica em Vitória

Foram quase duas semanas de missas, festas e muitas histórias de fé. Nesta terça-feira (13), dia de Santo Antônio, quatro missas foram marcadas na Basílica. Conhecido popularmente como o santo casamenteiro, Santo Antônio, segundo a Igreja Católica, teve uma história de profunda dedicação aos pobres e às crianças.

História que conquistou a devoção de muito fiéis. Uma das devotas é a aposentada Cremilda da Penha, que participa da festa há 60 anos.

"Desde pequena. É muito difícil eu perder uma missa. Ele é um santo milagroso, quem tem fé diz que ele arranja casamento. Não é o meu caso. No meu caso, minha mãe vinha e eu fui criada no catolicismo"

A professora Marluce Heitz (à esquerda) com a filha. Ela começou a ser mais devota de Santo Antônio depois que uma cunhada, ainda bebê, conseguiu sobreviver a uma problema respiratório grave Crédito: Caíque Verli

Não é só casamento que os fieis buscam na Festa de Santo Antônio. Tem gente que pede a união da família, uma melhor vida financeira e até o milagre da cura.

A professora Marluce Heitz começou a ser mais devota de Santo Antônio depois que uma cunhada, ainda bebê, conseguiu sobreviver a uma problema respiratório grave. A família, na época, pediu que o religioso intercedesse por ela.

"Diziam que ela não ia sobreviver. Ela tinha convulsão, perdia o ar e agora está aí, casada, com filho. Nunca mais teve nada. Todo ano eu faço a novena, todo ano eu venho aqui", conta.

Coordenador da Comissão de Festejos da Basílica de Santo Antônio, Luís Michel Pessoa, comemora resultados Crédito: Caíque Verli

Segundo o coordenador da Comissão de Festejos, Luís Michel Pessoa, a arrecadação da festa bateu recorde e superou as expectativas, com crescimento de 25%. Nem a crise espantou os bons resultados das festividades. O segredo para isso, de acordo com Pessoa, foi a criatividade da comunidade, que apostou em novidades, como a rifa de uma moto e missas sertaneja e do dia dos namorados, além das tradicionais barracas de comidas típicas.

"Fizemos uma missa sertaneja, com a Basílica lotada. A primeira vez que nós fizemos. Fizemos uma missa muito bonita do Dia dos Namorados, depois teve um show para os casais. O brasileiro hoje, que não for criativo está difícil para sobreviver, em todos os setores, e na própria Igreja a gente precisa usar a criatividade", comenta.

Católicos guardam pão bento no dia de Santo Antônio para ter fartura, uma das tradições da festa Crédito: Caíque Verli