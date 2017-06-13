Mais de 45 mil pessoas participaram dos treze dias de festa de Santo Antônio na basílica, no bairro Santo Antônio, em Vitória.
Fiéis comemoram o Dia de Santo Antônio na Basílica em Vitória
Foram quase duas semanas de missas, festas e muitas histórias de fé. Nesta terça-feira (13), dia de Santo Antônio, quatro missas foram marcadas na Basílica. Conhecido popularmente como o santo casamenteiro, Santo Antônio, segundo a Igreja Católica, teve uma história de profunda dedicação aos pobres e às crianças.
História que conquistou a devoção de muito fiéis. Uma das devotas é a aposentada Cremilda da Penha, que participa da festa há 60 anos.
"Desde pequena. É muito difícil eu perder uma missa. Ele é um santo milagroso, quem tem fé diz que ele arranja casamento. Não é o meu caso. No meu caso, minha mãe vinha e eu fui criada no catolicismo"
Não é só casamento que os fieis buscam na Festa de Santo Antônio. Tem gente que pede a união da família, uma melhor vida financeira e até o milagre da cura.
A professora Marluce Heitz começou a ser mais devota de Santo Antônio depois que uma cunhada, ainda bebê, conseguiu sobreviver a uma problema respiratório grave. A família, na época, pediu que o religioso intercedesse por ela.
"Diziam que ela não ia sobreviver. Ela tinha convulsão, perdia o ar e agora está aí, casada, com filho. Nunca mais teve nada. Todo ano eu faço a novena, todo ano eu venho aqui", conta.
Segundo o coordenador da Comissão de Festejos, Luís Michel Pessoa, a arrecadação da festa bateu recorde e superou as expectativas, com crescimento de 25%. Nem a crise espantou os bons resultados das festividades. O segredo para isso, de acordo com Pessoa, foi a criatividade da comunidade, que apostou em novidades, como a rifa de uma moto e missas sertaneja e do dia dos namorados, além das tradicionais barracas de comidas típicas.
"Fizemos uma missa sertaneja, com a Basílica lotada. A primeira vez que nós fizemos. Fizemos uma missa muito bonita do Dia dos Namorados, depois teve um show para os casais. O brasileiro hoje, que não for criativo está difícil para sobreviver, em todos os setores, e na própria Igreja a gente precisa usar a criatividade", comenta.
O dinheiro arrecado, mais de R$ 30 mil, será usado para arcar com as despesas das atividades paroquiais e com a manutenção da igreja. A Basílica de Santo Antônio é considerada patrimônio histórico de Vitória e começou a ser construída em 1956.