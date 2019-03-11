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Vila Velha

FGTS: 800 pessoas são atendidas nesta segunda-feira (11)

Até o momento, cerca de cinco mil pessoas já retiraram a declaração que autoriza o saque do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS)

Publicado em 11 de Março de 2019 às 19:07

Publicado em 

11 mar 2019 às 19:07
Fila para saque do FGTS em Vila Velha Crédito: Patrícia Scalzer
Nesta segunda-feira (11), 808 pessoas foram atendidas pela Defesa Civil de Vila Velha e receberam a declaração para a retirada do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS) . Até a próxima sexta-feira (15) a prefeitura espera atender oito mil pessoas no total.
No final de semana um esquema de plantão foi montado. No sábado foram feitos 406 atendimentos e no domingo foram emitidas 349 declarações. Até o momento, cerca de cinco mil pessoas já retiraram a declaração que autoriza o saque do FGTS.
Tem direito a liberação do FGTS os moradores da cidade que foram prejudicados com as chuvas de novembro do ano passado.
Os endereços com os bairros e nomes das ruas estão disponíveis no site da Prefeitura. Para serem atendidos, os moradores devem apresentar o comprovante de residência no nome do beneficiário emitido no período de 22/08/2018 a 19/12/2018, o PIS e carteira de identidade com foto.
O cadastro está sendo realizado na Associação dos Empregados da CESAN (AEC), Rua Fênix, 152, Cobilândia, para moradores das regiões 03 e 04. Já os moradores das regiões 01, 02 e 05 devem procurar a sede da Defesa Civil, no Centro. O atendimento acontece das 08h às 15h.

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