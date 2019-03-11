FGTS: 800 pessoas são atendidas nesta segunda-feira (11)

Fila para saque do FGTS em Vila Velha Crédito: Patrícia Scalzer

Nesta segunda-feira (11), 808 pessoas foram atendidas pela Defesa Civil de Vila Velha e receberam a declaração para a retirada do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS) . Até a próxima sexta-feira (15) a prefeitura espera atender oito mil pessoas no total.

No final de semana um esquema de plantão foi montado. No sábado foram feitos 406 atendimentos e no domingo foram emitidas 349 declarações. Até o momento, cerca de cinco mil pessoas já retiraram a declaração que autoriza o saque do FGTS.

Tem direito a liberação do FGTS os moradores da cidade que foram prejudicados com as chuvas de novembro do ano passado.

Os endereços com os bairros e nomes das ruas estão disponíveis no site da Prefeitura. Para serem atendidos, os moradores devem apresentar o comprovante de residência no nome do beneficiário emitido no período de 22/08/2018 a 19/12/2018, o PIS e carteira de identidade com foto.