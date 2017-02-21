A paralisação dos policiais militares no Espírito Santo ainda causa prejuízos no Estado. De acordo com o Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares), neste mês de fevereiro e durante todo o mês de março, os bares e restaurantes não terão lucros com as vendas.

Segundo o presidente do sindicato, Wilson Calil, apesar da volta de alguns policias militares ao trabalho, as pessoas ainda não se sentem seguras para ficar até tarde em bares e restaurantes. Além disso, muitos turistas vão deixar de vir ao Estado por conta dessa onda de violência.

Your browser does not support the audio element. Fevereiro e março sem lucro nos bares após crise na segurança

“Perdemos o Carnaval de Vitória, perdemos o carnaval do Brasil, que é um feriado muito importante e muita gente vinha para cá e perdemos também a Feira do Mármore e Granito, além dos oito dias que ficamos fechados”, afirmou.

Outro problema enfrentado pelos empresários do setor é a irregularidade do transporte coletivo. Desde que começou a crise na segurança pública do Estado, no dia 4 de fevereiro, os coletivos ficaram dias sem circular e ainda continuam com horário de funcionamento reduzido. Nestas segunda e terça-feira (21), os ônibus foram recolhidos para as garagens às 23h.

Segundo Calil, isso está aumentando os custos dos empresários, que precisam arrumar um meio de transporte para os funcionários. “Quem não estiver pagando táxi está levando o funcionário embora no próprio carro, pois, ele tem que buscar e levar. Ainda temos que garantir a segurança do funcionário. É de responsabilidade do empresário a segurança do funcionário para ir e voltar”, afirmou.

Tempo para reestruturação