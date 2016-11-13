O 23º Festival de Cinema de Vitória vai trazer mostras de filmes de curta-metragem dirigidos exclusivamente por mulheres e também terá espaço dedicado a produção de cinema e negritude. Entre esta segunda-feira (14) e o próximo sábado (19), a expectativa é que mais de 15 mil pessoas compareçam as sessões para assistirem gratuitamente mais de 100 produções audiovisuais capixabas e nacionais. As atividades acontecerão no Teatro Carlos Gomes, no Cineclube Metrópolis e no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória.

A produtora executiva do evento, Larissa Delbone, reforçou que abordar os assuntos no maior festival de cinema capixaba e um dos maiores do país é importante para dar espaço a diversidade. “São duas mostras que voltam o olhar do público e dos críticos de cinema para a produção genuinamente feminina e para a produção dos negros. Então é um momento muito feliz do festival poder fazer essa mostra nesse momento do país”, completou.

Your browser does not support the audio element. Festival de Cinema de Vitória tem mostra de filmes especial para mulheres

Neste ano foram inscritas mais de 800 obras, dessas pouco mais de 100 foram selecionadas para serem exibidas durante uma semana de evento. “Temos mostras especializadas para os capixabas, mas o festival contempla outros momentos da produção nacional. Teremos mostras em vários horários, oficinas, animação, curta-metragem e foco capixaba. A programação é para todos os horários e idades”, explica.

Os festivais e mostras de cinema são importantes instrumentos de democratização cultural, pois oferecem para o público o acesso a obras audiovisuais que, em sua maioria, não chegarão às telas comerciais dos cinemas nem à televisão. A programação está dividida em 12 mostras competitivas e não competitivas que totalizam em torno de 47 horas de exibição.

Programação Geral

SEGUNDA-FEIRA (14/11)

- Oficina de Crítica Cinematográfica - 14h - Ufes

- Oficinas Integradas de Cinema: Roteiro - 14h - Ufes

- Oficina de Cinema e Vídeo - 14h -Ufes

- 3ª Mostra de Animação – 15h – Teatro Carlos Gomes

- Cerimônia de abertura - 19h - Teatro Carlos Gomes

- Sessão Especial Curta-Metragem de Abertura: “Eclipse Solar”, de Rodrigo de Oliveira - 19h30 - Teatro Carlos Gomes

- 5ª Mostra Foco Capixaba - 20h - Teatro Carlos Gomes

- 6ª Mostra Competitiva Nacional de Longas Metragens - 21h30 - Teatro Carlos Gomes

TERÇA-FEIRA (15/11)

- Oficina de Cinema e Vídeo - das 9 às 18h - Ufes

- Debate com realizadores - 10h - Hotel Senac Ilha do Boi

- Oficina de Crítica Cinematográfica - 14h - Ufes

- Oficinas Integradas de Cinema: Roteiro, Direção, Trilha e Finalização - 14h - Ufes

- 20ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas - 19h - Teatro Carlos Gomes

- 6ª Mostra Competitiva Nacional de Longas - 21h - Teatro Carlos Gomes

- Sessão Especial: “Xale”, de Douglas Soares - 23h - Teatro Carlos Gomes

QUARTA-FEIRA (16/11)

- Oficina de Cinema e Vídeo - das 9 às 18h - Ufes

- 17º Festivalzinho de Cinema - 9h – Cine Metrópolis/Ufes

- Debate com realizadores - 10h - Hotel Senac Ilha do Boi

- Oficina de Crítica Cinematográfica - 14h - Ufes

- Oficinas Integradas de Cinema: Roteiro, Direção, Trilha e Finalização - 14h - Ufes

- 17º Festivalzinho de Cinema - 14h - Cine Metrópolis/Ufes

- 3ª Mostra Outros Olhares - 15h - Teatro Carlos Gomes

- Mostra Petrobras 100 Anos do Cinema Brasileiro de Animação - 17h - Teatro Carlos Gomes

- Homenagem a Otto Guerra - 19h - Teatro Carlos Gomes

- 20ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas - 19h30 - Teatro Carlos Gomes

- 6ª Mostra Competitiva Nacional de Longas - 21h30 - Teatro Carlos Gomes

QUINTA-FEIRA (17/11)

- Oficina de Cinema e Vídeo - das 9 às 18h - Ufes

- 17º Festivalzinho de Cinema - 9h - Cine Metrópolis/Ufes

- Debate com realizadores - 10h - Hotel Senac Ilha do Boi

- 17º Festivalzinho de Cinema - 14h - Cine Metrópolis/Ufes

- Oficina de Crítica Cinematográfica - 14h - Ufes

- Oficinas Integradas de Cinema: Roteiro, Direção, Trilha e Finalização - 14h - Ufes

- Coletiva com Dira Paes, Homenageada Nacional e lançamentos de publicações - 15h - Hotel Senac Ilha do Boi

- Sessão Especial: “Espírito São”, de Léo Alves - 17h - Teatro Carlos Gomes

- 5ª Mostra Corsária - 17h30 - Teatro Carlos Gomes

- 20ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas - 19h - Teatro Carlos Gomes

- Homenagem a Dira Paes - 20h30 - Teatro Carlos Gomes

- 6ª Mostra Competitiva Nacional de Longas - 21h - Teatro Carlos Gomes

SEXTA-FEIRA (18/11)

- Oficina de Cinema e Vídeo - das 9 às 18h - Ufes

- 17º Festivalzinho de Cinema - 9 h - Cine Metrópolis/Ufes

- Debate com realizadores - 10h - Hotel Senac Ilha do Boi

- 17º Festivalzinho de Cinema - 14h - Cine Metrópolis/Ufes

- Oficina de Crítica Cinematográfica - 14h - Ufes

- Oficinas Integradas de Cinema: Roteiro, Direção, Trilha e Finalização - 14h - Ufes

- Mostra Cinema e Negritude - 15h - Teatro Carlos Gomes

- 20ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas - 19h - Teatro Carlos Gomes

- 6ª Mostra Competitiva Nacional de Longas - 21h - Teatro Carlos Gomes

- 6ª Mostra Quatro Estações - 23h - Teatro Carlos Gomes

SÁBADO (19/11)

- Viradão Novo Cinema de Horror - 01h - Teatro Carlos Gomes

- Oficina de Cinema e Vídeo - 9h - Ufes

- Oficinas Integradas de Cinema: Direção, Trilha e Finalização - 9h - Ufes

- Debate com realizadores - 10h - Hotel Senac Ilha do Boi

- Mostra Mulheres no Cinema – 14h - Teatro Carlos Gomes

- Homenagem a Markus Konká - 19h - Teatro Carlos Gomes

- Sessão Especial de Encerramento: ”Os Incontestáveis”, de Alexandre Serafini - 19h30 - Teatro Carlos Gomes

- Premiação do 23º Festival de Cinema de Vitória - 21h - Teatro Carlos Gomes

SERVIÇO

23º Festival de Cinema de Vitória

Data: de 14 a 19 de novembro

Locais:

- Teatro Carlos Gomes – Centro / Cine Metrópolis – Ufes / Hotel Senac Ilha do Boi

Vitória-ES