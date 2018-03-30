Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Semana Santa

Festival da Torta Capixaba movimenta Ilha das Caieiras

A expectativa é que entre 5 mil e 7 mil pessoas passem pelo bairro durante o fim de semana do festival que continua até o próximo domingo (1°)

Publicado em 30 de Março de 2018 às 12:55

Publicado em 

30 mar 2018 às 12:55
Gilmar foi comprar tortas com a família na Ilha das Caieiras Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Semana Santa é sinônimo de torta capixaba para grande parte da população do Espírito Santo. Um dos locais mais procurados para quem quer comprar o prato típico é a Ilha das Caieiras, onde acontece o Festival da Torta Capixaba. A manhã desta sexta (30) foi de movimentação intensa no local, famoso pela gastronomia tradicional.
Festival da Torta Capixaba movimenta Ilha das Caieiras
Segundo o presidente da Associação de Moradores da Ilha das Caieiras e um dos organizadores do festival, Alan dos Santos Correia, a expectativa é que entre 5 mil e 7 mil pessoas passem pelo bairro durante o fim de semana do festival que continua até o próximo domingo (1º).
Na barraca da família de Alan, a estimativa é vender 50kg de torta durante o feriado. Neste ano, o preço da torta é tabelado: R$ 100 por quilo. No total, são 31 expositores vendendo o prato e que também estão com esperanças de boas vendas para incrementar a renda familiar, como explica Alan. “Os moradores conseguem ter uma renda extra com esse festival. Em vez de vender a matéria-prima, os mariscos, as pessoas fazem a torta para vender aqui pronta. Isso é um ganho a mais.”
Berenice dá conta das encomendas em casa Crédito: Rafael Monteiro de Barros
O festival movimentou a economia da Ilha das Caieiras no ano passado. Em 2017, foram vendidas cerca de 5 toneladas de torta capixaba, gerando R$ 700 mil de faturamento.
Mas a torta não é algo exclusivo da Ilha das Caieiras. Em Goiabeiras, as famosas paneleiras também investem no prato típico. A presidente da Associação das Paneleiras de Goiabeiras, Berenice Correia, trabalhava intensamente na manhã desta sexta para dar conta de todas as encomendas. A expectativa dela é vender cerca de 300 tortas neste ano até o domingo de Páscoa.
Segundo a presidente da Associação das Paneleiras de Goiabeiras, a ideia é fazer um festival no bairro no próximo ano. “No ano que vem, nós queremos fazer o festival em volta do galpão onde a gente trabalha.”
Um diferencial da torta vendida por Berenice é a panela de barro, que é vendida junto da iguaria. O preço varia de R$ 80, que é uma torta para três pessoas, a R$ 170, para um prato que serve oito pessoas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Felipe Kutianski executando o exercício de agachamento profundo adaptação em 90°
Calistenia é para todos? Saiba como começar e praticar com segurança
Triumph Tiger Sport 660 e Trident 660
Triumph Motorcycles anuncia a nova chegada da família 660 cc
Imagem BBC Brasil
Fim da escala 6x1 sai antes da eleição? As pressões a favor e contra na reta final no Congresso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados