Festival da Torta Capixaba movimenta Ilha das Caieiras

Gilmar foi comprar tortas com a família na Ilha das Caieiras Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Semana Santa é sinônimo de torta capixaba para grande parte da população do Espírito Santo. Um dos locais mais procurados para quem quer comprar o prato típico é a Ilha das Caieiras, onde acontece o Festival da Torta Capixaba. A manhã desta sexta (30) foi de movimentação intensa no local, famoso pela gastronomia tradicional.

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Segundo o presidente da Associação de Moradores da Ilha das Caieiras e um dos organizadores do festival, Alan dos Santos Correia, a expectativa é que entre 5 mil e 7 mil pessoas passem pelo bairro durante o fim de semana do festival que continua até o próximo domingo (1º).

Na barraca da família de Alan, a estimativa é vender 50kg de torta durante o feriado. Neste ano, o preço da torta é tabelado: R$ 100 por quilo. No total, são 31 expositores vendendo o prato e que também estão com esperanças de boas vendas para incrementar a renda familiar, como explica Alan. “Os moradores conseguem ter uma renda extra com esse festival. Em vez de vender a matéria-prima, os mariscos, as pessoas fazem a torta para vender aqui pronta. Isso é um ganho a mais.”

Berenice dá conta das encomendas em casa Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O festival movimentou a economia da Ilha das Caieiras no ano passado. Em 2017, foram vendidas cerca de 5 toneladas de torta capixaba, gerando R$ 700 mil de faturamento.

Mas a torta não é algo exclusivo da Ilha das Caieiras. Em Goiabeiras, as famosas paneleiras também investem no prato típico. A presidente da Associação das Paneleiras de Goiabeiras, Berenice Correia, trabalhava intensamente na manhã desta sexta para dar conta de todas as encomendas. A expectativa dela é vender cerca de 300 tortas neste ano até o domingo de Páscoa.

Segundo a presidente da Associação das Paneleiras de Goiabeiras, a ideia é fazer um festival no bairro no próximo ano. “No ano que vem, nós queremos fazer o festival em volta do galpão onde a gente trabalha.”