Festivais Gastronômicos agitam o feriadão no Estado

Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O fim de semana é de festivais gastronômicos para quem quer aproveitar as delícias de Vitória. Na Ilha das Caieiras, a Mariscos Week oferece pratos tradicionais da culinária capixaba por preços promocionais. Para quem quer aproveitar para comer um hambúrguer ou beber uma cerveja artesanal, pode ir ao festival de Food Trucks na Praça do Papa.

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Na tarde desta sexta-feira (13), muita gente aproveitou o dia ensolarado na capital para almoçar na Ilha das Caieiras diante de um cenário exuberante. A orla estava tomada por pessoas aproveitando para comer pratos como casquinha de siri, que sai em média por R$ 10, e arroz de mariscos, que serve duas pessoas e que está sendo vendido por R$ 59,90.

O marinheiro Fábio Vieira da Costa foi pela primeira vez à Ilha das Caieiras e gostou muito da moqueca que almoçou. “Está maravilhoso. A comida é muito boa, o preço é justo e o lugar é lindo.“

O analista administrativo Paulo Henrique Macedo também aprovou a moqueca que comeu na Ilha das Caieiras durante o festival Mariscos Week. “Eu moro em Vitória há 18 anos, sou do Rio, mas não conhecia a Ilha das Caieiras ainda. É muito bom, o lugar é muito bonito e a comida é maravilhosa”, disse.

O Mariscos Week vai continuar até o próximo domingo, sempre das 10h às 17h. O festival gastronômico da Praça do Papa também vai receber quem está em busca de boa comida até o próximo domingo. No local, as opções são 17 Food Trucks e 6 Food Bikes.