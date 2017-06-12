Festas juninas: cresce procura por milho e amendoim, mas preço fica estável

Com a chegada do período de festas juninas, a procura por alimentos típicos dessa época aumenta. Na Ceasa, em Cariacica, as compras de coco seco e de amendoim crescem nos meses de junho e julho. No entanto, o campeão de vendas é o milho, que, mesmo na entressafra, é o produto mais comercializado no local nesses meses.

A demanda pelo amendoim, por exemplo, chega a aumentar 100% entre junho e julho na comparação os outros meses do ano. Apesar da demanda maior, os preços desse produto e do coco seco se mantêm estáveis, de acordo com o gerente de mercado da Ceasa, Leandro Wruck.

“O amendoim tem um crescimento de 100% na demanda nesses meses. Em relação ao preço, é a mesma coisa que acontece com o coco seco. Como é um produto que vem todo de outros Estados, o custo de importação é basicamente o mesmo durante todo o ano”, explicou.

Entre os três produtos, o mais vendido é o milho. No entanto, Leandro Wruck explica que as vendas de amendoim têm o crescimento mais singificativo, apesar de serem menores quando comparados os volumes comercializados dos três produtos.