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Festas juninas aumentam o risco de incêndios e acidentes

O número de ocorrências com queimaduras que são atendidas por bombeiros no Espírito Santo cresce 20% nos meses de junho e julho

Publicado em 16 de Junho de 2017 às 13:40

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

16 jun 2017 às 13:40
Festas juninas na Grande Vitória Crédito: Divulgação
As festas juninas nas ruas aumentam o risco de incêndios nas redes elétricas e também de acidentes com queimaduras e choques.
Festas juinas aumentam o risco de incêndios e acidentes
O número de ocorrências com queimaduras que são atendidas pelo Corpo de Bombeiros no Espírito Santo cresce 20 % nos meses de junho e julho.
Isso devido aos enfeites que são colocados próximos à rede de energia elétrica e fogueiras, balões e rojões que podem causar graves acidentes.
O gestor executivo da concessionária EDP Espírito Santo, Vilmar Abreu, adverte que muitas dessas festas fazem ligações irregulares de energia nas barracas, o que é muito perigoso. Ele alerta também que não é permitida a utilização dos postes de energia para decorar as festas juninas.
“Tem que tomar muito cuidado na hora de fixar os ornamentos, com bandeiras, faixas. Não é permitida a utilização dos postes de energia porque eles têm condutores energizados e tem todo um risco”, diz Vilmar
Segundo o Corpo de Bombeiros, as maiores vítimas de acidentes durante as festas são crianças e adolescentes. As consequências mais comuns são queimaduras na face, nas mãos, nos olhos e até amputação dos membros. O tenente-coronel Carlos Wagner lembra que bombinhas, rojões e até mesmo aqueles estalinhos mais comuns não podem ser vendidos para crianças.
“Esses estalinhos não são permitidos. Inclusive nós já tivemos casos de acidentes com crianças que levaram esse artefato à boca, com queimadura nos lábios. Tem casos de crianças que apertaram utilizando o dedo indicador e terem queimaduras que provocaram a destruição da digital. Precisamos mudar o nosso hábito cultural”, ressalta.
Antes de organizar uma festa junina na rua, o morador precisar pedir autorização à Prefeitura e uma vistoria do Corpo de Bombeiros, além chamar a concessionária para fazer a ligação regular de energia nas barracas. Em caso de acidentes, o número de emergência dos bombeiros é o 193.

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